VIDEO Milanović o Banožiću: Probisvijet, polupismen, došao u Zagreb pa otkrio skupu odjeću

Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović sutra ide u Požegu na prisegu časnika. Upitan je li tamo dobrodošao i ministar obrane Mario Banožić, predsjednik mu se opet narugao.

- Slušati može doći, govoriti ne. Dok ne vrati (Burčula, op.a), bit će tretiran kao svaki meni podređeni. To je tako. Jesam to obećao u kampanji? Nisam. Nije mi na kraj pameti bilo da će mi takvog probisvijeta dati za ministra, nepismenog, izgubljenog, provincijalca, čovjek došao u Zagreb, otkrio skupu odjeću, držao volane nekakve po Vinkovcima u roza košulji do lakta... To je problem s takvim ljudima. Ali dobrodošao je, moći će ući u kasarnu da čuje što imam za reći - poručio je.

Upitan zašto bi došao nakon ovakvih riječi, Milanović pita kako da nazove čovjeka koji je prije toga izmaltretirao nekoliko profesionalnih vojnika.

- Kao uvaženog gospodina? Kako? Ne može drugačije. Ja iza sebe nemam organiziranu bandu, ja sam sam. Nekad se moram poslužiti nekim sredstvima nakon što je netko napravio nešto prljavo. Što da kažem - da je Banožićevo ponašanje neprikladno, nije u skladu s vladavinom prava...? Moram djelovati aktivno, kao što se Ukrajina aktivno brani. Braniš se svim sredstvima, ne kemijskim oružjem, prst u oko - kaže.

'Plenković me zvao kad su mu pohapsili ljude'

Naglasio je kako nikad veća grupa probisvijeta, lijenčina i lopova nije vodila ovu zemlju. Otkrio je kako ga je premijer Andrej Plenković nazvao kad su uhitili ministra Darka Horvata te da ga je tada upozorio da Hrvatska već četiri mjeseca nema vojnog predstavnika u NATO-u.

- Četiri mjeseca nemamo vojnog predstavnika u NATO-u, rat je u Ukrajini. Mi pričamo o sastanku Vijeća za nacionalnu sigurnost, koja nema o čemu ovdje razgovarati, ali naš predstavnik u NATO-u ima. Na to sam upozorio Plenkovića još prije mjesec dana. Nije da ne zna. Jer mi se bio javio u jednom trenutku kad je bio u teškoj frci, kad su mu pohapsili njegove ljude. Odmah zvoni telefon, "di si prijatelju, kako je, što ima, kako mama, tata, kako svi..." i tako, ja ga upozorim da kod ovog stručnjaka za strane jezike stoji već neko vrijeme na potpisu ime čovjeka koji je prošao svu proceduru i koju sam ja spreman potpisati. Kažem mu da naprave nešto, a on "stvarno?" Prije mjesec dana. Kažem vam, ti ljudi bezočno uništavaju Hrvatsku, to su termiti - rekao je.

