VIDEO Milanović predao potpise za kandidaturu: 'Nije dobro da jedan čovjek drma Hrvatskom'

Zahvaljujem svima koji su mi pomagali u prikupljanju potpisa i onima prije svega koji su svojim potpisom dali povjerenje moje kandidaturi. Poručujem da su ljudi možda malo preoptimistični. Situacija je uvijek ozbiljna, treba se boriti. Dok se ne izbroji zadnji glas i ne kaže pogledajte semafor, priča nije gotova. I tako uvijek u životu, a posebno u kompetitivnoj i tvrdoj utakmici kao što je politika. U današnjom trenutku u Hrvatskoj, a i u svijetu, kazao je aktualni predsjednik Zoran Milanović koji je krenuo u utrku za drugi mandat na Pantovčaku.

Pokretanje videa... 03:45 Predsjednik Milanović obratio se javnosti nakon što je predao potpise DIP-u | Video: 24sata/pixsell

Milanović, iza kojeg stoji SDP s partnerima, svoju kandidaturu je predao u utorak u 9:30 sati u Državno izborno povjerenstvo.

- Hvala svima onima koji su stavili na štandovima. Bio sam i sam tamo, prikupio par stotina potpisa. Gledali smo kako to drugi rade, biće interesantno vidjeti s čime će doći.Mi smo svoje prikupili doslovno na ulicama i trgovima hrvatskih gradova, manjih gradova. I to je to, tri dana, dakle dva dana kraće nego prije pet godina. Dovoljno - kazao je Milanović.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prije pet godina sam u dobroj vjeri sa zanosom i optimizmom računao da će biti mandat suradnje, kazao je Milanović.

- Kandidirao sam se tada vidjevši da je u stvari neka vrsta, da je pluralizam na neki način, neću reći ugrožen, ali da nije dobro da jedna stranka i jedan čovjek drmaju Hrvatskom, a to je sad eskaliralo. Radi doslovno što hoće, bez ikakve odgovornosti, prema kome, bez obzira, na jedan duboko ciničan način - dodao je.

- Hrvatska demokracija sa takvim čovjekom i njegovom uskom grupom ljudi, uvijek je tako, je ugrožena. Nije ugrožena vitalno, ali je ugrožena funkcionalno. Pluralizam koji nam treba, ne kakofonija, ne kaos, pluralizam je ugrožen. Sve se kupuje, svime se manipulira i one iste vrijednosti koje sam zagovarao ne prije pet godina, nego cijeli život. Netko će reći da sam eklektičan političar, što gotovo značilo, ali nisam prevrtljiv. Zahvala po treći puta svima - dodao je.

Istaknuo je da će stajati za hrvatske ljude, institucije i Ustav.

- Stavit ću tu za hrvatske ljude, hrvatske institucije, za hrvatski ustav. Tko god i što god netko mislio o tome i kako god tumačio, poštivao sam ga i štiti ću ga od nasrtaja drugih. I kad je u pitanju hrvatska vojska, institucije, davanje, odavanje i podavanje Hrvatske, pa čak nekada i svođenje Hrvatske, u ratove i opasne situacije kojima ne da nismo dorasli, nitko im nije dorastao, ni tisuću pute veći od nas, nego nam tamo nije mjesto i naša djeca i unuci tamo ići neće dok sam predsjednik Republike - naglasio je.

- To sam slušao od građana, ne samo u ova tri dana, nego u zadnjih nekoliko godina. Kod toga stojim čvrsto, ne želim nikome loše prima facije, prema svakom sa dobrim namjerama, otvoreno, ali bez naivnosti i bez lakovjerja. To je to - dodao je.

Od 14 potencijalnih predsjedničkih kandidata, za sada su samo trojica najavila svoj dolazak u DIP. Uz Milanovića i Dragana Primorca kojeg podržava HDZ, a koji je najavio dolazak u srijedu u 10 sati, to je učinio i nezavisni Dražen Pilić, koji stiže u utorak, 10. prosinca u 18 sati.

Zagreb: Zoran Milanović predao potpise za kandidaturu na predsjedničkim izborima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Krajnji rok za prispijeće kandidatura je ponoć, 10. prosinca. Nakon tog roka DIP ima 48 sati za provjeru valjanosti potpisa i objavu liste kandidata za predsjednika Republike. Kad to učini, počet će i službena izborna promidžba koja traje do ponoći, 27. prosinca (petak), kada nastupa izborna šutnja.

U subotu, 28. prosinca i nedjelju, 29. prosinca do zatvaranja birališta zabranjena je bilo kakva promidžba, objava ili procjena rezultata. Nedjelja, 29. prosinca, dan je kad će se održati osmi izbori za predsjednika Republike.