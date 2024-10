VIDEO Misterij oko napada na Netanyahua: Zašto nije bilo sirena i kako je dron prošao?!

Izrael je objavio kako je u subotu dom premijera Benjamina Netanyahua bio meta napada u gradu Caesarea. Premijerov ured objavio je kako Netanyahu i njegova supruga nisu bili tamo u vrijeme napada. Izraelska vojska objavila je da je dron lansiran iz Libanona te da je udario u zgradu.

Pokretanje videa... 00:56 Napadnut dom izraelskog premijera Benjamina Netanyahua | Video: REUTERS/PIXSELL

Zašto se nisu oglasile sirene?

The Times of Israel piše kako je dron ciljao privatni dom izraelskog premijera i da je to bio jedan od tri drona ispaljena iz Libanona, druga dva je srušila protuzračna obrana. Dodaju i da se istražuje kako je uopće dron prošao do privatnog doma premijera te da je pod istragom i mogući kvar u protuzračnoj obrani jer se navodno niti jedna sirena nije oglasila nakon što su dronovi ispaljeni.

Kruži i snimka izraelskih helikoptera koji su navodno pratili dronove prema sjeveru.

- Čuli smo helikoptere, osjećali smo se da nešto nije u redu. Nije bilo sirena pa se nismo zabrinuli. No potom se čula jaka eksplozija. Srećom nije bilo žrtava - rekao je stanovnik.

Napad na Netanyahua došao je dan nakon što je Hamas objavio da pokreće novu fazu ratovanja protiv Izraela te da će koristiti nove precizne projektile.