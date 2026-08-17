Zbog divljanja motociklista u tunelu Sveti Ilija poslali smo i upit splitsko-dalmatinskoj policiji
VIDEO Motociklisti divljali kroz tunel: Vozili su stojeći pa naglo kočili i prelazili u suprotni trak
Voze stojeći, pa na zadnjem kotaču... Potom naglo koče kako bi vozili na 'prednjem kotaču' pa onda turiraju kako bi se čuli 'pucnjevi' iz ispuha. U jednom trenutku prelaze i u suprotnu traku gestikulirajući jedan drugome, a onda po duploj punoj liniji pretječu automobile.
Prizori su to koje je snimio naš čitatelj u nedjelju u tunelu Sv. Ilija kroz Biokovo. Kako nam je ispričao, radilo se o grupi motociklista koji su imali strane registarske oznake.
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- Divljali su tako neko vrijeme. Suluda vožnja - kratko je rekao naš čitatelj.
U jednom trenutku se na snimci vidi i kako jedan motociklist prelazi u suprotni trak te tamo vozi stojeći.
Zbog divljanja u tunelu poslali smo i upit splitsko-dalmatinskoj policiji. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.
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