VIDEO Motociklisti divljali kroz tunel: Vozili su stojeći pa naglo kočili i prelazili u suprotni trak

Voze stojeći, pa na zadnjem kotaču... Potom naglo koče kako bi vozili na 'prednjem kotaču' pa onda turiraju kako bi se čuli 'pucnjevi' iz ispuha. U jednom trenutku prelaze i u suprotnu traku gestikulirajući jedan drugome, a onda po duploj punoj liniji pretječu automobile.

Prizori su to koje je snimio naš čitatelj u nedjelju u tunelu Sv. Ilija kroz Biokovo. Kako nam je ispričao, radilo se o grupi motociklista koji su imali strane registarske oznake.

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Pokretanje videa... VIDEO Motociklisti divljali kroz tunel na A1: Naglo kočili, vozili stojeći, prelazili u suprotni trak | Video: 24sata Video

- Divljali su tako neko vrijeme. Suluda vožnja - kratko je rekao naš čitatelj.

U jednom trenutku se na snimci vidi i kako jedan motociklist prelazi u suprotni trak te tamo vozi stojeći.

Zbog divljanja u tunelu poslali smo i upit splitsko-dalmatinskoj policiji. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga zaprimimo.