TRAJE EVAKUACIJA

VIDEO Ovako uragan stoljeća izgleda iz svemira, more bi se moglo dići čak do 6 metara... FLORIDA - Jaka kiša poplavila je ceste i zatvorila zračne luke na Floridi dok se sve jači uragan Helena kreće prema području te države, donoseći prijetnju potencijalno smrtonosne oluje većem dijelu obale.Helena je "jedan od najvećih uragana nad Meksičkim zaljevom ovog stoljeća", rekao je stručnjak Michael Lowry. Iako je nekoliko uragana već pogodilo Sjedinjene Države ove godine, uključujući Béryl i Debby, bili su manje snažni od Helene kada su stigli do kopna. Još tri države, Georgia, Tennessee i Južna Karolina, također će osjetiti posljedice ovog uragana.

