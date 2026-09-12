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USPJELI SPASITI 9 LJUDI

VIDEO Najmanje 16 poginulih u požaru u domu za starije u Čileu

Piše HINA,
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VIDEO Najmanje 16 poginulih u požaru u domu za starije u Čileu
Foto: screenshot/x
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Nesreća se dogodila u blizini grada Pitrufquena na jugu zemlje. Iz zgrade je navodno spašeno deset osoba koje su s ozljedama prevezene u bolnicu.

Najmanje 16 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u domu za starije i nemoćne osobe na jugu Čilea, javljaju lokalni mediji.

Nekoliko medijskih kuća prenijelo je, pozivajući se na vlasti te južnoameričke države, da je požar izbio u petak navečer.

Fotografije koje je objavio dnevni list La Tercera prikazuju golemi plamen koji izbija s krova zgrade. 

Nesreća se dogodila u blizini grada Pitrufquena na jugu zemlje. Iz zgrade je navodno spašeno deset osoba koje su s ozljedama prevezene u bolnicu. 

Na mjesto događaja upućeno je nekoliko vatrogasnih i spasilačkih ekipa iz susjednih gradova. 

Vlasti su priopćile da se u trenutku izbijanja požara u domu za starije nalazilo ukupno 26 osoba. Uzrok požara se istražuje. 

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