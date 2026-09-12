VIDEO Najmanje 16 poginulih u požaru u domu za starije u Čileu

Najmanje 16 osoba poginulo je u požaru koji je izbio u domu za starije i nemoćne osobe na jugu Čilea, javljaju lokalni mediji.

Nekoliko medijskih kuća prenijelo je, pozivajući se na vlasti te južnoameričke države, da je požar izbio u petak navečer.

BREAKING: AT LEAST 16 KILLED AFTER FIRE ENGULFS NURSING HOME IN CHILE



At least 16 people have been killed after a devastating fire swept through a nursing home in Villa Comuy, near Pitrufquén in Chile’s La Araucanía region.



The blaze broke out late Friday night and rapidly… pic.twitter.com/1irpwpgiUx — Geopolitics Now 360 (@geopoliticsnow_) September 12, 2026

Fotografije koje je objavio dnevni list La Tercera prikazuju golemi plamen koji izbija s krova zgrade.

Nesreća se dogodila u blizini grada Pitrufquena na jugu zemlje. Iz zgrade je navodno spašeno deset osoba koje su s ozljedama prevezene u bolnicu.

Na mjesto događaja upućeno je nekoliko vatrogasnih i spasilačkih ekipa iz susjednih gradova.

Vlasti su priopćile da se u trenutku izbijanja požara u domu za starije nalazilo ukupno 26 osoba. Uzrok požara se istražuje.