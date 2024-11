VIDEO Našli 5 novih žrtava rata kod Vukovara. Stigle i obitelji nestalih: 'Ne gubimo nadu'

Na dubini od samo metar i pol, u polju zvanom Sramotnja lijeva, dvjestotinjak metara od glavne ceste i petstotinjak metara od sela Negoslavci otkriveno je jučer pet posmrtnih ostataka nestalih osoba u Domovinskom ratu. Rezultat je to informacija koje je prikupila Sigurnosno obavještajna agencija (SOA) tijekom svojih istraga ratnih zločina, a nakon što su saznali za točne koordinate potencijalne grobnice Ministarstvo branitelja i Uprava za zatočene i nestale odmah su krenuli s iskapanjima. Dojave su se pokazale točnima pa je u polju pronađena ta nova masovna grobnica u kojoj je, sumnja se za sada, pokopano pet muškaraca srednje do starije dobi, civila s područja Vukovara.

- Nesumnjivo je da se radi o muškarcima, da se radi o primarnoj grobnici što je jako bitno jer je ovo područje sada zapravo mjesto zločina i tako ga i tretiramo. A daljnjim forenzičkim istraživanjima pokazat će se na koji su način ovi ljudi likvidirani. Dakako da ćemo slijedom toga ići i za potragom za počiniteljima - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je odmah došao na mjesto otkrivene masovne grobnice čim je dojavljeno da su otkriveni posmrtni ostaci koji se još čak i nalaze u otkopanoj jami jer slijedi službeni očevid. Na mjesto događaja došle su i neke obitelji nestalih s područja Vukovara koji tragaju za svojim najmilijima, a koji sa svakom novom grobnicom dobiju i novu nadu da će pokopati svoje sinove, očeve..

- Došla sam jer tražim svog nestalog sina Borisa. On je iz Sotina otišao na stražu jer je sudjelovao u obrani sela, ali je nakon toga selo palo, mi smo ostali zarobljeni, a njemu se izgubio svaki trag. Muža su zarobili, mučili, svezali za tenk i vukli kroz selo, a ja, kćerka i unuka ostale smo u podrumu. I nas su maltretirali, kćerku su silovali. No, svi smo se izvukli, osim sina kojega nigdje nema. Sve ove godine ne gubim nadu da ću ga naći dok sam živa - kazala je Verica Rapčak koja je došla na iskopane grobove iako teško hoda.

VELIK BROJ UBIJENIH

- Tražim sina. Zajedno smo bili u Veleprometu. Mene su odveli u Mitrovicu, bio sam tamo osam mjeseci. Zajedno su nas vozili, njega su odveli na drugu stranu i dandanas ga tražimo - rekao je Mato Gombović. Ministar Medved je, pak, obiteljima savjetovao da ne idu gledati iskopane posmrtne ostatke nego da u sjećanju radije sačuvaju nasmijana lica svojih najdražih.

- Prema informacijama Sigurnosno obavještajne agencije radi se o ljudima s područja Vukovara. Grobnica je, kako se čini, iskopana strojno. Paralelno s ovim iskapanjima.i dalje se radi pregled deponija otpada Petrovačka dola gdje je do sada nađeno vise od 10 ostataka, odnosno velik broj ostataka koji se sada pokušavaju sklopiti i identificirati. Situacija s tom grobnicom i ostacima je veoma složena jer se tu nalazi velik broj ubijenih, ali dovezenih s drugih lokacija pa je za neke žrtve to sekundarna pa i tercijarna grobnica. Zbog svega smo zatvorili to odlagalište otpada, na njega se vise ništa ne smije dovoziti, a na iskapanja smo poslali još vise ljudi i mehanizacija kako bi se proces traganja ubrzao. Petrovačka dola je do sada najzahtjevnija lokacija koju smo imali u Hrvatskoj. Bilo je dojava i za novu grobnicu na području Ovčare, no tu smo imali probna iskapanja i ništa nije pronađeno. Paralelno s Vukovarom radimo i po terenima u Lipiku, Pakracu i Bučju - kazao je ministar branitelja Medved.

- Ove smo godine na širem području Vukovara pronašli i identificirali 22 osobe u nekoliko otkrivenih grobnica. Iskapanja i dalje traju, a proširit ćemo pretragu i na ovoj novoj grobnici za slučaj da ima još pokopanih. Do sada smo ovdje pregledali 11 tisuća kvadrata - rekao je ministar Medved. Inače, u Hrvatskoj se još traga za 1788 nestalih osoba, od kojih se sudbina ne zna za njih 1398, dok se za 390 osoba zna da su ubijene.

‘TRAŽIT ĆEMO I DALJE’

Ministar Medved je komentirao nedavno uhićenje i izručenje iz Francuske Hrvatskoj osumnjičenika za ratni zločin u Ceriću i Mirkovcima Željka Travice, poručivši kako je to dokaz da hrvatska tijela progona intenzivno rade.

- I ova lokacija i ovih pet posmrtnih ostataka su dokaz počinjenja kaznenog dijela ubojstva o kojem Državno odvjetništvo i Ministarstvo unutarnjih poslova provode istrage. Nastavit ćemo i ubuduće s istim naporom, s istom energijom. Nikada nećemo prestati tražiti naše nestale osobe. Uvijek koristim priliku pozvati sve one koji imaju saznanja o sudbini nestalih da ih s punim povjerenjem podijele s nadležnim tijelima - kazao je ministar.