KONCERT THOMPSONA U VUKOVARU
VIDEO Prava ludnica! Otvorili ulaze za Thompsonov koncert, fanovi trče zauzeti mjesta
VUKOVAR - Sve se zahuktava uoči večerašnjeg velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona. Nakon što su otvoreni ulazi, brojni posjetitelji potrčali su prema prostoru koncerta kako bi zauzeli što bolja mjesta. Ulice Vukovara već su prepune, a atmosfera među obožavateljima iz minute u minutu raste. Organizatori očekuju velik broj posjetitelja, a prema procjenama, u Grad Heroj moglo bi stići oko 100.000 ljudi.