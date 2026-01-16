KAKAV PRIZOR
VIDEO Ne, ovo nije ledolomac s Arktika nego snimka s Dunava!
Snimka nastala pomoću drona prikazuje brod koji se u srijedu, 14. siječnja, probijao kroz ledene ploče na Dunavu, u vrijeme kada dugotrajan val zimskog vremena zahvaća srednju Europu. Video, koji je objavila Sjevernotransdanubijska direkcija za upravljanje vodama iz Mađarske, prikazuje plovilo kako čisti plovne putove kroz led na rijeci, uz mađarsku sjevernu granicu sa Slovačkom. Srednja Europa posljednjih je tjedana pogođena neuobičajeno niskim temperaturama, zbog kojih se rijeke i jezera lede, u nekim slučajevima prvi put nakon više godina, prenosi Reuters.