VIDEO Ne, ovo nije ledolomac s Arktika nego snimka s Dunava!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

240 SEKUNDI 24SATA: Trener ministra Habijana zbog nasilja izbačen iz bodybuilding saveza Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bodibilder Filip Dropulić potvrdio je da je trener ministra Habijana, a bio je i na domjenku Ministarstva. Osuđen je za nasilje. On se smatra neosuđivanim zbog rehabilitacije. Savez ga je izbacio nakon što je žrtva progovorila o ozljedama. Oporba na aktualcu rešetala Plenkovića i Piletića. Hrvat iz Bjelovara bori se za život nakon teške nesreće u Austriji.

