Obavijesti

News

Komentari 0
KAKAV PRIZOR

VIDEO Ne, ovo nije ledolomac s Arktika nego snimka s Dunava!

Snimka nastala pomoću drona prikazuje brod koji se u srijedu, 14. siječnja, probijao kroz ledene ploče na Dunavu, u vrijeme kada dugotrajan val zimskog vremena zahvaća srednju Europu. Video, koji je objavila Sjevernotransdanubijska direkcija za upravljanje vodama iz Mađarske, prikazuje plovilo kako čisti plovne putove kroz led na rijeci, uz mađarsku sjevernu granicu sa Slovačkom. Srednja Europa posljednjih je tjedana pogođena neuobičajeno niskim temperaturama, zbog kojih se rijeke i jezera lede, u nekim slučajevima prvi put nakon više godina, prenosi Reuters.

Pokretanje videa...

Brod plovi kroz zaleđeni Dunav 01:17
Brod plovi kroz zaleđeni Dunav | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

240 SEKUNDI 24SATA: Trener ministra Habijana zbog nasilja izbačen iz bodybuilding saveza

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Bodibilder Filip Dropulić potvrdio je da je trener ministra Habijana, a bio je i na domjenku Ministarstva. Osuđen je za nasilje. On se smatra neosuđivanim zbog rehabilitacije. Savez ga je izbacio nakon što je žrtva progovorila o ozljedama. Oporba na aktualcu rešetala Plenkovića i Piletića. Hrvat iz Bjelovara bori se za život nakon teške nesreće u Austriji.

Pokretanje videa...

240 SEKUNDI 24SATA: Trener ministra Habijana zbog nasilja izbačen iz bodybuilding saveza 03:59
240 SEKUNDI 24SATA: Trener ministra Habijana zbog nasilja izbačen iz bodybuilding saveza | Video: 24sata/Video
GLAZBENA DIPLOMACIJA

VIDEO Mogli bi Zoki i Plenki ovako. Japanski i korejski lideri bubnjali u ritmu K-popa

Nadrealni bubnjarski politički duet uzburkao je internet i skrenuo pozornost na diplomatske odnose između Japana i Južne Koreje. Odjeveni u usklađene plave jakne, južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung i japanska premijerka Sanae Takaichi u utorak su svirali bubnjeve uz ritmove K-pop hitova — uključujući Dynamite grupe BTS i Golden iz popularnog filma KPop Demon Hunters. Nastup, koji je bio svojevrsni omaž Takaichinoj prošlosti bubnjarice u heavy metal bendu, zaokružio je Leejev službeni posjet Japanu ovoga tjedna

Pokretanje videa...

Od politike do K-popa: Takaichi i Lee sviraju bubnjeve 02:07
Od politike do K-popa: Takaichi i Lee sviraju bubnjeve | Video: 24sata/Reuters
240 SEKUNDI 24SATA

Merimina ispovijest: 'Sam Bog me spasio tog dana, gledao je da ubije sve moje, to je rekao'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Ispovijest Merime Kalanjoš koju je ranio nevjenčani suprug Josip Oršuš. Premijerov spin oko socijalnih naknada. Evakuacija vojnika govori da Trump razmatra udare na Iran. Plenković odgovorio Milanoviću oko aviona. Policija zaplijenila dvije tone duhana.

Pokretanje videa...

Merimina ispovijest: 'Sam Bog me spasio tog dana, gledao je da ubije sve moje, to je rekao' 04:00
Merimina ispovijest: 'Sam Bog me spasio tog dana, gledao je da ubije sve moje, to je rekao' | Video: 24sata/Video
heroji opet oduševili!

VIDEO Pas propao u ledeni Dunav: Brzom intervencijom vatrogasaca spašen i ugrijan

Mađarski vatrogasci i ronioc spasili su psa koji je propao kroz led u Dunav. Pokušavao se izvući, ali nije mogao. Vatrogasci su još jednom pokazali veliko srce i brzom intervencijom pomogli nesretnoj životinji, piše Reuters

Pokretanje videa...

Vatrogasci spasili psa iz ledenog Dunava 02:05
Vatrogasci spasili psa iz ledenog Dunava | Video: 24sata/Reuters
HITCHCOCK NA APARATIMA

Vrane na sve strane. Naš čitatelj snimio bizaran prizor na jezeru Bundek. Evo što kaže stručnjak

ZAGREB - Prolazili smo pored Bundeka i vidjeli hrpu vrana. Ovoliki broj njih na jednom mjestu je pomalo bizaran, ispričala nam je čitateljica koja je u utorak snimila velik broj vrana na snijegu. Upitali smo stručnjaka je li ovaj pojava neuobičajena. Ravnatelj Zoološkog vrta u Zagrebu objasnio nam je kako se vrane u ovo zimsko doba skupljaju u zimska jata. Tada im se pridruže i vrane koje ne obitavaju u gradu.

Pokretanje videa...

Vrane na Bundeku 00:24
Vrane na Bundeku | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026