VIDEO Nekolicina u Zagrebu iskazala podršku Iranu

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Veliko srce Marije iz Nazarove
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Isti posao radim cijeli dan, kaže kroz smijeh Marija Krpina koja odgaja mlade majke i njihovu djecu u zagrebačkom Majčinskom domu u Nazorovoj, a kod kuće brine o svoje četvero djece. Bez kave, Vlada nam je kao zla maćeha, kažu bivši i sadašnji oporbeni lokalni čelnici. Tko mu piše objave, pitaju se svi nakon niza duhovitih objava ministra Ante Šušnjara kojima odgovara na kritike iz Mađarske. Bliski suradnici kažu, smišlja ih i piše sam...
03:58
Video: 24sata/Video
SAŽETAK LOKOMOTIVA - VARAŽDIN
VIDEO Pogledajte golove Vuka i Sabre u remiju na Maksimiru!
LOKOMOTIVA - VARAŽDIN 1-1 Stigli su Varaždinci na Maksimir s nadom da se eventualnom pobjedom mogu probiti do trećeg mjesta, ali na kraju svakome po bod. Poveli su "lokosi" u 30. minuti golom Sabre, a konačan rezultat postavio je Vuk u 73. Gostima je u završnici utakmice poništen i gol za 1-2 Latkovića i to zbog zaleđa
01:56
Golovi na utakmici Lokomotiva - Varaždin
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
SVAKA ČAST
VIDEO Pogledajte kako haklaju veterani Hajduka i Dinama. U pitanju je vrlo plemenita akcija
Uvertira pred derbi: Na Gripama se večeras igra humanitarni derbi veterana Hajduka i Dinama. Sav prihod od ulaznica namijenjen je kupnji uređaja za magnetsku rezonancu za onkološki odjel KBC Split. Na parketu su zaigrale brojne legende poput Alena Bokšića, Ivana Gudelja, Velimira Zajeca i Silvija Marića
02:02
Hakl veterana Hajduka i Dinama
Video: Tomislav Gabelić/24sata
SAŽETAK GORICA - SLAVEN BELUPO
VIDEO Pogledajte golijadu u Gorici i nevjerojatan promašaj!
GORICA - SLAVEN BELUPO 2-2 Sjajna utakmica u Velikoj Gorici! Domaći su poveli u 13. minuti golom Pavičića nakon velike greške golmana Slavena Hadžikića, ali u drugom dijelu - preokret! Prvo je Božić izjednačio u 55., a onda Mitrović u 74. zabio za 1-2. Ipak, trajalo je dvije minute jer je Pavičić zabio za poravnanje u 76., a u 83. je nevjerojatnu šansu promašio Epailly
02:01
Sažetak utakmice Gorica - Slaven Belupo
Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NA STAROM GRADU
VIDEO Pogledajte veličanstvenu proslavu navijača NK Varteksa!
Udruga navijača White Stones osnovana je 3. ožujka 1990., a danas je bakljadom proslavila rođendan. White Stonesi vjerno prate Varteks, a na današnji dan prije 36 godina prvi su se put organizirano pojavili na utakmici protiv NK Zagreba. Godine 2011. Stonesi su odigrali ključnu ulogu u pokretanju novog NK Varteksa
00:34
Obljetnica Varteksa u Varaždinu
Video: Ingrid Vujević/24sata