VIDEO Nekolicina u Zagrebu iskazala podršku Iranu

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Veliko srce Marije iz Nazarove Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Isti posao radim cijeli dan, kaže kroz smijeh Marija Krpina koja odgaja mlade majke i njihovu djecu u zagrebačkom Majčinskom domu u Nazorovoj, a kod kuće brine o svoje četvero djece. Bez kave, Vlada nam je kao zla maćeha, kažu bivši i sadašnji oporbeni lokalni čelnici. Tko mu piše objave, pitaju se svi nakon niza duhovitih objava ministra Ante Šušnjara kojima odgovara na kritike iz Mađarske. Bliski suradnici kažu, smišlja ih i piše sam...

