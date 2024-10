VIDEO Nevjerojatna snimka iz Karlovca: Iskri između cisterna na vlaku, ispale su iz tračnica?

DRAMATIČNE SNIMKE

VIDEO Uragan Milton 'udario' u obalu Floride: Udari vjetra su i do 250 km/h, sprema se potop FLORIDA - Snažan uragan kategorije 4 stigao je do obale Floride i sa sobom donio obilnu kišu i snažne udare vjetra i do 250 km/h. Američki predsjednik Joe Biden upozorio je da bi uragan Milton mogao postati povijesna oluja, pozivajući stanovnike Floride da se pridržavaju evakuacijskih naredbi. - Čini se da će to biti oluja stoljeća. Mnoga naselja na putu uragana Milton nemaju ni trenutka predaha između Helene i Miltona, dvije povijesne oluje u samo dva tjedna - izjavio je Biden iz Bijele kuće.

Kopiranje linka

Pokretanje videa... 04:11 Uragan Milton | Video: 24sata/Reuters