VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'

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Ovo je kretanje katamarana prije sudara s jedrilicom SPLIT - U Splitskim vratima pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja nakon sudara jedrilice i katamarana između Milne na Braču i Šolte. Jedrilica je nakon sudara potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo 8 osoba, od kojih su tri osobe nažalost smrtno stradale, dok se za jednom osobom još traga. Preostale 4 osobe sa potopljene francuske jedrilice izvučene su iz mora.

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