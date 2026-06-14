NARANČASTO UPOZORENJE
VIDEO Nevrijeme na sjeveru Hrvatske: 'Ulice su poplavljene, a padao je i led veličine oraha'
IVANEC Najavljivana promjena vremena stigla je u popodnevnim satima nedjelje na sjever Hrvatske. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za Međimursku, Varaždinsku i druge sjeverne županije zbog grmljavinskog nevremena, jakog vjetra, tuče i obilnih oborina. Prema snimkama čitatelja, njihova je ulica poplavljena uslijed velike količine kiše koja je pala u kratkom vremenu. Druga čitateljica ispričala nam je da je padao led veličine oraha.