VIDEO Niz pijavica na moru ispred Istre, stiže nevrijeme

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VRUĆA ZABAVA Sve popularniji rave u saunama! DJ-i u ručniku Barcelonski spa u četvrtak navečer pretvorio se u neobičan rave klub: stotinjak gostiju plesalo je među bazenima, saunama i jacuzzijima, dok su DJ-i glazbu puštali ogrnuti ručnicima. U studiju Inner Flow, nedaleko od plaže Barceloneta, posjetitelji su se fotografirali, zabavljali i odmarali na infracrvenim klupama. Takvi wellness partyji sve su popularnija alternativa izlascima uz alkohol. 'Uživam u wellnessu, ali i dalje volim dobru zabavu, bez alkohola i noćnih izlazaka', rekla je Rumunjka Sabina Zus (37), koja živi u Barceloni. Ideja je nastala kad su organizatori primijetili da se gosti u sauni druže i razgovaraju. Pokušaj da ih utišaju prerastao je u zabavu koja spaja glazbu, opuštanje i druženje.

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