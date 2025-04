VIDEO 'Noćni klub je bio krcat. Kada se krov krenuo urušavati pomislio sam da je potres!'

Raste broj smrtno stradalih u stravičnom urušavanju krova noćnog kluba u glavnom gradu Dominikanske Republike. Naime, u ranim jutarnjim satima u utorak, tijekom koncerta popularnog pjevača Rubbyja Péreza u noćnom klubu Jet Set, urušio se krov te usmrtio najmanje 98 i ozlijedio više od 150 ljudi.

Iako nije poznata točna brojka ljudi koja je bila unutar kluba, pretpostavlja se da ih je bilo između 500 i tisuću. Među publikom su se nalazili političari, sportaši i druge istaknute osobe.

Spasioci tragaju za stotinama koji su ispod ruševina, a strahuju da će broj mrtvih mogao dodatno porasti. Ravnatelj Centra za hitne operacije (COE), Juan Manuel Méndez, rekao je kako se nada da su mnogi od onih koji su zatrpani ispod urušenog krova još uvijek živi.

Foto: Erika Santelices

Među poginulima su Nelsy Cruz, guvernerka pokrajine Monte Cristi. Bila je sestra bivšeg bejzbolaša Nelsona Cruza, sedmerostrukog All-Star igrača Major League Baseballa.

Poginuo je i bivši profesionalni igrač bejzbola Octavio Dotel (51). Preminuo je na putu prema bolnici nakon što je izvučen iz ruševina. Dotel je karijeru započeo u New York Metsima 1999. godine, a igrao je i za timove poput Houston Astrosa, Oakland A'sa, New York Yankeesa, Chicago White Soxa i Detroit Tigersa, sve do 2013.

'Mislio sam da je potres'

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja prikazuje trenutak neposredno prije dramatičnog urušavanja dijela stropa u klubu, dok je popularni pjevač Rubby Pérez nastupao. Na snimci se vidi muškarac koji stoji pokraj pozornice i govori: "Nešto je palo sa stropa", dok prstom pokazuje prema krovu. U sljedećem trenutku, pogled pjevača Péreza usmjeren je prema tom istom području, a manje od 30 sekundi kasnije čuje se snažan udarac, snimka se prekida, a iz pozadine dolazi ženski glas koji viče: "Tata, što ti se dogodilo?"

Foto: Dominican Republic National Poli

Prema riječima jednog od članova benda Rubbyja Péreza, incident se dogodio u trenutku kada je klub bio pun, oko 1 sat ujutro. "Mislio sam da je potres," izjavio je glazbenik.

Kći Rubbyja Péreza rekla je kako je i njezin otac bio među onima zatrpanima u ruševinama.

Foto: Erika Santelices

Predsjednik Dominikanske Republike Luis Abinader izrazio je sućut obiteljima pogođenima tragedijom.