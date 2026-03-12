VIDEO Novi iranski napad na civile u Izraelu: Pogledajte što su napravili od obiteljskih kuća

U JEKU ESKALACIJE SUKOBA
VIDEO Izraelci podigli plakat: 'Hvala Bogu i Donaldu Trumpu'
Diljem Izraela, na glavnim autocestama te na središnjim raskrižjima u Jeruzalemu i Tel Avivu, pojavila se nova nacionalna kampanja s jumbo plakatima. U jeku eskalacije vojnog sukoba s Iranom, na plakatima se uz veliku sliku američkog predsjednika Donalda Trumpa nalazi poruka: 'Hvala Bogu i Donaldu Trumpu!'
03:46
Stanovnici Tel Aviva slažu se da reklamni panoi zahvaljuju Bogu i Trumpu, a jedan ih naziva 'malo previše'
|
Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska će Mađarima morati platiti čak 272 milijuna dolara!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Oko 28.000 dolara zateznih kamata dnevno plaćat će Hrvatska mađarskom MOL-u bude li se odugovlačila isplata nakon što je sud u SAD-u odbio još jednu žalbu na odluku o arbitraži. MOL je tvrdio da mu je Hrvatska nanijela štetu jer nije poštovala koruptivni ugovor Ive Sanadera o preuzimanju plinskog biznisa od Ine i 2022. godine Hrvatskoj je naloženo plaćanje 184 milijuna dolara odštete, uz zatezne kamate od 2014. to je naraslo do 236 mil. dolara, no Vlada u priopćenju nije navela da bi zbog kamata MOL-u trebalo ići 272 mil. dolara. Čak 35 ljudi priveo USKOK, bankar iz zagrebačkog Španskog i dva posrednika sređivali kredite za 10 posto provizije. U Erste Banci kažu da su sve prijavili 2024. Trump izjavio da će rat završiti "uskoro" jer "praktički više nema što za ciljati". NY Times piše da prvi rezultati istrage pokazuju da je SAD kriv za napad na iransku školu u kojem je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece.
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Hrvatska će Mađarima morati platiti čak 272 milijuna dolara!
|
Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
'240 sekundi' 24sata: Susjedi svjedočili užasu u Gospiću: 'Od straha nismo izlazili iz kuće'
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Susjedi svjedočili stravi u Gospiću. Mali distributeri predviđaju nestašicu dizela. Osječki sud nije dobro utvrdio činjenice u slučaju Smažil. Uskok neće goniti Kolara. Užasne snimke uništenja iranskog grada.
04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Susjedi svjedočili užasu u Gospiću! 'Od straha nismo izlazili iz kuće'
|
Video: 24sata Video
INCIDENT U PARIZU
VIDEO Prosvjednici prekinuli summit u Parizu: Pogledajte reakciju Plenkovića, zaobilazi ih
Hrvatski premijer Andrej Plenković upravo se bio protokolarno pozdravio s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i šefom UN-ove nuklearne agencije Rafaelom Grossijem kad su na scenu stupila dva aktivista Greenpeacea. Dvojac u odijelima nosio je transparente "Nuklearna energija hrani rat Rusije", jedan od njih povikao je na Macrona "Zašto još uvijek kupujemo uran od Rusije". Do ovog kratkog incidenta došlo je na svjetskom samitu o nuklearnoj energiji, Plenković je prosvjednike ignorirao, samo je odšetao iza njih...
00:55
Dvojica prosvjednika poremetila summit o nuklearnom programu u Parizu
|
Video: 24sata/reuters
'RADE KAOS U PRIRODI'
VIDEO Punch je zvijezda ZOO-a, a u Japanu ih zovu štetočinama: 'Koštaju nas 4,2 milijuna eura'
Mladi japanski makaki Punch postao je internetska zvijezda nakon što su fotografije na kojima se u ZOO vrtu kraj Tokija tješi plišanom igračkom postale viralne. Iako je osvojio simpatije ljudi diljem svijeta, u ruralnim dijelovima Japana makaki se često smatraju štetočinama jer kradu hranu i oštećuju usjeve. Uzgajivač jabuka Takumi Matsuda među rijetkima je koji otvoreno pokazuje simpatije prema tim životinjama. Na društvenim mrežama dijeli fotografije i snimke divljih makakija kako bi ljudima približio njihov život u prirodi. Stručnjaci ipak upozoravaju da stvarnost nije tako 'divna'. Divlji majmuni svake godine uzrokuju veliku štetu u poljoprivredi, pa ih vlasti često hvataju i ubijaju. Procjenjuje se da su 2024. prouzročili štetu od 4,2 milijuna eura. Neki stručnjaci smatraju da bi nenasilne mjere, poput električnih ograda ili posebno treniranih pasa, bile učinkovitije, prenosi Reuters.
06:28
Japanski divlji snježni majmuni suočavaju se s odstrelom
|
Video: 24sata/reuters