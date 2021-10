IRAN Nemam pojma tko je on. No ovo je za mene sitnica. U Siriji su me bičevali, tukli, držali mi pištolj naslonjen u glavu... Tako da me ovakve stvari ne brinu previše, rekao je iranski guverner

Društvenim mrežama se širi snimka govora iranskog guvernera Abedina Khorrama. Usred govora na pozornicu se penje muškarac, prilazi guverneru i udara ga šakom u glavu. Pogledajte video Kako piše Daily Mail, nasilnik je guvernera navodno odalamio jer mu je ženu protiv korone cijepio - muškarac. Osiguranje je brzo reagiralo i udaljilo čovjeka, a guverner je nastavio govor. - Nemam pojma tko je on. No ovo je za mene sitnica. U Siriji su me bičevali, tukli, držali mi pištolj naslonjen u glavu... Tako da me ovakve stvari ne brinu previše - rekao je guverner.