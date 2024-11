VIDEO Ogromna eksplozija u postrojenju za reciklažu litijskih baterija u Missouriju u SAD-u

U eksploziji koja se dogodila u srijedu 30. listopada nema ozlijeđenih, piše ABC7 Los Angeles. Dramatičan video prikazuje dim kako suklja iz postrojenja nakon čega dolazi do dvije eksplozije.

Vatrogasci iz Fredricktowna su gasili požar satima. Veliku opasnost predstavlja dim zapaljenih litijskih baterija koji je jako otrovan. Vlasti okruga Madison su izdali zapovijed o djelomičnoj evakuaciji tog područja.

Postrojenje za reciklažu je u vlasništvu Critical Mineral Recoveryja. Sama zgrada postrojenja je stara godinu dana. Na njihovoj internetskoj stranici piše kako se postrojenje od 21 tisuće m2 koristi za recikliranje sastavnih materijala litijskih baterija.

Foto: madison 911

Critical Mineral Recovery se predstavlja kao jedna od najvećih firma za obradu litij-ionskih baterija.

Što se tiče samih baterija, one su u širokoj uporabi zato što su lagane, imaju veliki kapacitet i puno dulji životni vijek od ostalih baterija. Problem predstavlja njihova sklonost pregrijavanju.

Kada se takve baterije pune ili prazne, one stvaraju kemijsku reakciju koja može dovesti do eksplozije. Jako ih je teško ugasiti zato što eksplozija dovodi do fenomena pod nazivom termalni bijeg.

To znači da kada se jedna ćelija u bateriji pregrije ona stvara pregrijavanje susjednih ćelija te se baterija stalno zapaljuje.