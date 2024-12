VIDEO Oko 500 kućanstava dva dana bez struje: Lika je okrutna. Ovako nije bilo desetak godina

Već dva dana snijeg u Lici pada bez prestanka. Velike količine mokrog snijega, zadale su probleme u opskrbi strujom. Problem je Like što dalekovodi nisu uz ceste, težak je pristup njima, pa radnici su više od 48 sati na terenu, isto koliko su i kućanstva bez struje.

- Problem je velika količina mokrog snijega koja je pala i to na području naselja koji se nalaze ispod Velebita u kontinentalnom dijelu, našeg distribucijskog područja. Trenutačno je petsto kućanstva bez struje, i to tri naseljima koje pripadaju gradu Gospiću, a to su Medak, Počitelj, Raduč, te u naseljima Općine Lovinac i Gračac, objasnio je stanje na terenu Ivan Ivšinović, pomoćnik direktora Elektrolike koji upravlja distribucijom električne energije na ogromnom prostranstvu koje je teško dostupno i rijetko naseljeno.

Na terenu su svi radnici, a zvalo se i one iz susjednih mjesta, kao i kooperante, ukupno na saniranju problema radi šezdesetak ljudi. Struja bi trebala u domove stići krajem dana.

Prosjek je 80 centimetara

- Tijekom dana ćemo pokušati normalizirati opskrbu,u ali snijeg i dalje pada, govori Ivšinović, te dodaje, a u tom dijelu je prosjek padalina je 80 centimetara, a palo je preko metra pa padaju cijela stabla u koridoru i to na vodiče. Da snijeg nije vlažan to se ne bi dogodilo, ali na same vodiče se uhvatilo dvadesetak centimetara snijega i oni jednostavno pucaju.

Nažalost, ljudi nemaju struje

U međuvremenu u Lici je napadalo petnaestak centimetra snijega više pa se pokrivač ustalio na tridesetak centimetara tamo gdje se mjeri. No, u slabo naseljenim mjestima, visina je nekoliko puta veća.

- Nažalost je, da ljudi nemaju 48 sati struje, to su slabo naseljena mjesta, i zapravo problem je što ima mnogo mjernih mjesta, ali to su kuće za odmor se povremeno koriste jer je po zadnjim podacima naseljeno je stalno samo tridesetak posto kućanstava, kazao je Ivšinović.

Tako u Lici oni koji su odlučili tamo živjeti zapravo znaju da su najbitnija stvar drva.

- Sigurno trideset metara naložimo godišnje, a uvijek spremimo i koji metar više, kazala nam je mještanka Dobrosela koji je smješteno uz nedaleko od granice s BIH u brdskom području, te dodaje, mi smo bez struje često, ona nestaje i po desetak puta u danu, ali i dolazi.

Ogromno slabo naseljeno područje tako je zapravo se uvijek oslanjalo na svoje snage.

Ljudi se snalaze, ali Lika je okrutna

- Ljudi se snalaze, oni su i navikli, bitno je da imate drva, ali naravno da nije dobro, no Lika je okrutna kao klima. Zadnji put se ovo dogodilo prije desetak godina, ali realno osim snijega problem je kad se događaju i ledolomi, a zadnjeg smo imali u ožujku 2022. godine, zaključio je Ivšinović.

Ličanima ne preostaje ništa drugo nego sačekati da se kvarovi otklone i da se vremenske neprilike - smire.

