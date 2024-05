VIDEO Oluja je jučer potopila Karlovac, grom zapalio kuću, za sutra najavili novo nevrijeme!

Nevrijeme koje je jučer zahvatilo dio Hrvatske najviše je štete učinilo u središnjoj Hrvatskoj.

Pogledajte video: Poplava u Karlovcu

Pokretanje videa... 01:22 Karlovac: Obilna kiša uzrokovala probleme u prometu | Video: 24sata/Kristina Štedul Fabac/PIXSELL

Vatrogasac se borio za život

U Karlovcu je grom udario u kuću i izazvao požar, kad su vatrogasci stigli na intervenciju, odjeknulo je nekoliko eksplozija. Kasnije su u kući našli oružje i municiju. Nažalost, teško je stradao jedan karlovački vatrogasac kojeg je usred intervencije u prsa pogodio najvjerojatnije metak koji se aktivirao u požaru. U teškom je stanju prevezen u KB Dubrava. Borio se za život. Kako su nam rekli doktori, uspjeli su ga stabilizirati, a strano tijelo su mu našli na lijevoj strani prsišta.

Pogledajte video: Grom zapalio kuću

Pokretanje videa... 00:30 Grom udario u kuću u Karlovcu koja se zapalila | Video: 24sata/Video

Prognoza: Sutra stiže novo nevrijeme

Nevrijeme koje je zahvatilo Karlovac poplavilo je dijelove grada pa su ljude izvlačili iz automobila.

Neki su i sami pokušali spasiti svoja vozila. Na području Zaprešića pala je jaka tuča. DHMZ je za danas najavio stabilnije vrijeme, ali sutra dolazi novo pogoršanje i žuti alarm za veći dio Hrvatske.

- Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koji bi osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogli biti izraženi i obilni. Najmanja vjerojatnost za njihovu pojavu je duž dalmatinske obale. Vjetar većinom slab, duž obale većinom umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19 °C. Najviša dnevna od 20 do 25 °C - piše DHMZ.

Žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena označili su za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju.