VIDEO Opet gori kod Crikvenice. Jedan kanader morao se vratiti jer je uletio u jato golubova?

Ne prestaju vatrene stihije na obali. Osim požara na Zrću, jutros su vatrogasci opet u borbi s požarom kod Crikvenice gdje je planulo tijekom noći.

Gori u borovoj šumi, a gašenje otežava bura te požar još nije potpuno lokaliziran. U gašenje su jutros bila uključena i dva kanadera, a kako piše Dnevnik.hr, jedan se morao vratiti jer je navodno uletio u jato golubova.

- Ovaj požar nema veze s onim od prošli dan. Mi smo ga čuvali do 2 u noći (taj stari), i oko 2.30 već smo dobili dojavu za novi na brdu Kotor. Radi se o puno većoj površini, izašlo je 80 vatrogasaca s preko 20 vozila. Netko se tu igra s nama, vjerujem da su požari podmetnuti, jer nastanu vrlo blizu prometnica, a kad u dnu brda zapališ nešto, lagano se proširi bez ikakvog vjetra i po noći. Ne znam tko se to igra, ali mi smo odabrali ovaj poziv i s nama se nije za igrati. Požar još nije lokaliziran, ali imamo kontrolu nad njim i uskoro bi ga trebali lokalizirati. Čuo sam da će nam stići dva kanadera, ali došao je jedan koji nam je pomogao spriječiti širenje vatre po borovoj šumi. Nemam informaciju da je u kanader uletjelo jato ptica ali moguće je, možda je to taj drugi koji nije došao - rekao je Robert Hrelja iz JVP Crikvenica.

