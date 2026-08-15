VIDEO Osvježenje na Braču kakvo još niste vidjeli: Turisti dolaze jahati konje usred mora!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Buktinje diljem zemlje, katastrofa u Omišu, a SRUUK se nije oglasio Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Iako smo ga platili milijune, SRUUK se nije oglasio zbog omiškog požara u kojem je više teško ozlijeđenih te deseci s lakšim ozljedama. Pronđeno je i jedno tijelo. Pljačka u trgovačkom centru u Zagrebu. Odgodili sjednicu Odbora u Gospiću zbog požara. Glumac Otokar Levaj spasio se sa sinom i snahom od požara, emotivnu poruku poslao i Luka Modrić.

Kopiranje linka