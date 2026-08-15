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spas od toplinskog vala

VIDEO Osvježenje na Braču kakvo još niste vidjeli: Turisti dolaze jahati konje usred mora!

BRAČ - Dok toplinski val zahvaća Europu, turisti na Braču pronašli su poseban način za bijeg od visokih temperatura – jahanje konja u moru. Na Ranču Wild Brač, nekoliko minuta od trajektne luke u Supetru, posjetitelji mogu doživjeti jedinstvenu avanturu koja spaja more, prirodu i druženje s konjima. Ideju je osmislio vlasnik ranča Stiven Razmilić, inspiriran iskustvima iz djetinjstva kada je s konjima odlazio na plažu kako bi ih tijekom vrućih dana rashladio. „Ovo je mali način da se rashladimo, pobjegnemo od grada, izađemo u prirodu i provedemo vrijeme sa životinjama“, kazala je turistkinja iz Splita Marijela Lagator. Jahanje u moru tako je postalo jedna od atraktivnijih ljetnih aktivnosti na Braču, ali i poseban doživljaj koji posjetitelji pamte.

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Konji se hlade plivanjem u moru VIDEO
Konji se hlade plivanjem u moru | Video: 24sata/Reuters
SAŽETAK DINAMO - RUDEŠ 4-0

VIDEO Dinamo 'razbio' Rudeš, pogledajte dominaciju 'modrih'

DINAMO - RUDEŠ 4-0 'Modri' su na Maksimiru otvorili 3. kolo. Beljo je fantastičnim škaricama zabio za rano vodstvo od 1-0. Pred kraj poluvremena povećao je Kačavenda. Nakon što je Sušak srušio Topića u šesnaestercu, Beljo je realizirao penal. Za konačnih 4-0 zabio je Hoxha. Golman gostiju u nekoliko je navrata spašavao Rudeš obrana

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Golovi Dinamo-Rudeš VIDEO
Golovi Dinamo-Rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
VIDEO

Buknuo veliki požar na Dugom otoku. Pogledajte snimku!

Na Dugom otoku je u petak navečer buknuo veliki požar. Požar je izbio kod mjesta Sali. S kopna su odmah poslali 45 vatrogasaca i 15 vozila. Radi se o požaru otvorenog prostora, teren je dosta težak - rekao nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić

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Požar na Dugom otoku VIDEO
Požar na Dugom otoku | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi 24sata: Buktinje diljem zemlje, katastrofa u Omišu, a SRUUK se nije oglasio

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Bojane Mrvoš: Iako smo ga platili milijune, SRUUK se nije oglasio zbog omiškog požara u kojem je više teško ozlijeđenih te deseci s lakšim ozljedama. Pronđeno je i jedno tijelo. Pljačka u trgovačkom centru u Zagrebu. Odgodili sjednicu Odbora u Gospiću zbog požara. Glumac Otokar Levaj spasio se sa sinom i snahom od požara, emotivnu poruku poslao i Luka Modrić.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
FASCINANTNE SNIMKE MORH-A

VIDEO Lete non stop: Pogledajte borbu s buktinjom iz zraka

Hrvatska vojska od ranih jutarnjih sati angažirana je na gašenju velikih požara. Na području Omiša, Pelješca i Zadra požare gase vojni piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s Canadairima i Air Tractorima.

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Video MORH-a VIDEO
Video MORH-a | Video: morh
INTERVENIRALI VATROGASCI

VIDEO Na Ugljanu gorjela kuća: 'Odjednom smo ugledali plamen i bilo je jako puno dima'

Požari već dva dana haraju Dalmacijom, a u petak poslijepodne planula je i obiteljska kuća na Ugljanu. Požar je buknuo oko 15 sati, no vatrogasci su ga, srećom, brzo ugasili, javlja nam čitateljica. - Odjednom smo vidjeli plamen i jako puno dima te smo shvatili da kuća gori. Došli su vatrogasci s tri kombija i nakon otprilike pola sata uspjeli su ga ugasiti - kaže nam čitateljica.

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Požar na Ugljanu VIDEO
Požar na Ugljanu | Video: čitatelj/24sata

OSTALO

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