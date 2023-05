VIDEO Otkud albino zmija u Velikoj Gorici: 'Pretpostavljamo da ju je netko spakirao i poslao'

Vrlo je moguće da ju je netko nekome slao. A opet moguće i da se zavukla. Ne mogu reći sa sigurnošću, no po onome što vidim na snimci, to nije tako mala zmija. Ali čini mi se da nije piton, nego nekakva sasvim druga zmija. Ne znam može li se ustanoviti odakle je došla pošiljka. Ako je to slučaj, onda je, koliko ja znam, to prvi takav otkriveni kod nas - govori nam Zoran Tadić, hrvatski stručnjak za zmije s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta komentirajući nevjerojatno otkriće gmaza, odnosno zmije, navodno u sortirnici Hrvatske pošte u Velikoj Gorici u ponedjeljak navečer.

Nakon što je navodno ispuzala iz poštanskog kombija, životinju je zbrinuo i preuzeo Boris Cebović iz Udruge AWAP za divlje životinje. Prvo se odmarala u njegovu dnevnom boravku, nakon čega na scenu stupa azil Dumovec. Naš sugovornik objašnjava da slanje ovakvih životinja u paketima nije ništa neuobičajeno za, primjerice, Ameriku ili čak Njemačku, gdje postoji posebna služba pošte koja se bavi prijevozom upravo takvih životinja. No, dakako, upozorava Tadić, postoji i ilegalno slanje egzotičnih životinja, gmazova i slično.

- Osobno sam vidio u koliko mali paketić je netko upakirao zmije. Naime, ako brzo putuje, moguće je da će u roku od 4 do 5 dana zmija biti sasvim živa. Gmazovi ne, ali zmije da. One svašta podnesu - govori Tadić pa dodaje: "U Njemačkoj sam upoznao jednog čovjeka i kad je preuzeo paket koji je bio znatno manji od obične kutije cipela, rekao je: 'Stigla je zmija'. Kad je otvorio paket, unutra su bili skvrčene, upakirane, ne jedna, nego tri zmije. To je, doduše, bilo u doba prije terorističkih napada na SAD, kasnije je to postalo riskantno".

Iz Hrvatske pošte poručuju kako svakodnevno kroz Novi sortirni centar prođe i više od 100.000 pošiljaka te se ovakve situacije, iako neuobičajene, ipak događaju.

- Kolege su vrlo dobro upoznati s postupanjem u takvim situacijama te su vrlo brzo obaviještene nadležne službe i zmija je ulovljena neozlijeđena. Prema našim informacijama, riječ je o egzotičnoj zmiji koju se može držati kao kućnog ljubimca i možemo pretpostaviti da ju je neki nesavjesni korisnik pokušao poslati u paketu. Prijevoz živih životinja u poštanskom prometu je u pravilu zabranjen (uz iznimku npr. pčela). Više detalja dostupno je na internetskim stranicama - zaključili su iz Hrvatske pošte.

