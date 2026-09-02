UŽAS
VIDEO Ovako je opet gorjelo u Drava International, bilo je dramatično. Pogledajte snimke
OSIJEK - Požar je u utorak oko 23.20 sati buknuo u osječkoj tvrtki Drava International, na sjevernom dijelu pogona. Gorjele su bale sortiranog plastičnog otpada na površini od oko 10 puta 25 metara, a u gašenju je sudjelovalo 12 vatrogasaca s četiri vozila. Na intervenciju su izašli osječki vatrogasci, uz vatrogasce same tvrtke, koja ima vlastitu službu. Požar je brzo lokaliziran i stavljen pod kontrolu, a vatrogasci će ostati u pripravnosti zbog mogućnosti ponovnog širenja.