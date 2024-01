VIDEO Ovako su u Komletincima 2021. rušili spomenik NOB-u. Samo jedan kažnjen sa 16 eura

VINKOVCI - Općinski sud u Vinkovcima presudio je čovjeku koji je pijan u travnju 2021. godine u Komletincima srušio spomenik žrtvama II. svjetskog rata. Dobio je kaznu od 26.54 eura, no ako ju uplati u roku od mjesec dana, platit će trećinu kazne, što je oko 16 eura. "Narušavao je 26.54 eura, no ako ju uplati u roku od mjesec dana, mora platiti samo trećinu kazne, ili otprilike 16 eura", stoji u presudi. U policijskom zapisniku navedeno je kako su s njima bila okrivljena još tri muškarca koja su mu pomogla u rušenju spomenika, jedan od njih je vikao: "To, kraljevi, neka ste ih srušili, tko ih jeb*!". Trojac je sud oslobodio optužbi, a oni su se pravdali da nisu znali što on radi te da nisu vikali. Na snimci se čuje kako jedan muškarac viče: "I evo rušenje srbočetničkog spomenika, j*** im majku četničku." Na drugoj snimci čuje se drugi muškarac: "Ajmo četnici dole. Ajde, kume, pao je!"