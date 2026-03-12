VIDEO Ovo je moćni projektil kojim je Amerika napala Iran

Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) potvrdilo je da je početkom ožujka, u sklopu šire vojne kampanje "Epic Fury" protiv ciljeva u Iranu koja je započela 28. veljače, prvi put u borbenim uvjetima korišten novi projektil za precizne udare, poznat kao PrSM (Precision Strike Missile). Riječ je o premijeri oružja koje američkoj vojsci donosi značajno veći domet i vatrenu moć, a korišten je uz još jedno novo oružje, dron kamikazu LUCAS, koji je američka kopija iranskog drona Shahed-136, dizajniran za napade u rojevima.

Potvrda o korištenju stigla je putem društvenih mreža, gdje je CENTCOM objavio i video snimku lansiranja projektila iz pustinjskog okruženja. Na snimci se vidi kako se PrSM ispaljuje iz višecijevnog raketnog sustava M142 HIMARS, platforme koja je postala poznata i po korištenju starijih projektila ATACMS. Iako konkretni ciljevi napada nisu otkriveni, CENTCOM je naveo da su gađani iranski zapovjedni centri, sustavi protuzračne obrane i raketna infrastruktura.

Operacija "Epic Fury" ima za cilj uništenje iranskog nuklearnog programa, balističkih projektila i sigurnosnog aparata, a u prvim danima pogođeno je više od 5500 ciljeva. U napadima je navodno ubijen i iranski vrhovni vođa Ali Hamenei, a Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji, pri čemu je poginulo najmanje sedam američkih vojnika, a više od 140 ih je ranjeno. Zapovjednik CENTCOM-a, admiral Brad Cooper, pohvalio je premijeru novog sustava.

Foto: Profimedia

​- Ne mogu biti ponosniji na naše muškarce i žene u odorama koji koriste inovacije kako bi stvorili dileme za neprijatelja - poručio je Cooper u priopćenju.

Projektil PrSM, koji proizvodi tvrtka Lockheed Martin, dizajniran je kao nasljednik taktičkog balističkog sustava ATACMS, koji je u upotrebi još od operacije Pustinjska oluja. Nova generacija donosi ključna poboljšanja. Domet prve inačice, nazvane Increment 1, iznosi više od 500 kilometara, što je značajno povećanje u odnosu na 300 kilometara maksimalnog dometa ATACMS-a. Još jedna važna prednost je kapacitet. Dok lanser HIMARS može nositi samo jedan projektil ATACMS, u isti lansirni kontejner stanu dva projektila PrSM, čime se efektivno udvostručuje vatrena moć jedne jedinice na terenu. Cijena jednog projektila procjenjuje se na najmanje 1,6 milijuna američkih dolara.

Foto: Profimedia

Uvođenje projektila ovakvog dometa postalo je moguće tek nakon što su se Sjedinjene Države 2019. godine, za vrijeme prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, povukle iz Ugovora o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF). Taj sporazum, potpisan 1987. sa Sovjetskim Savezom, zabranjivao je razvoj i postavljanje kopnenih projektila dometa između 500 i 5500 kilometara. Izlazak iz ugovora otvorio je put za novu generaciju oružja, a PrSM je prvi sustav iz tog programa koji je doživio borbenu primjenu. Američka vojska već razvija i naprednije verzije, uključujući Increment 2 s protubrodskim sposobnostima te Increment 4, čiji bi domet trebao premašiti tisuću kilometara.