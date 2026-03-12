Riječ je o premijeri oružja koje američkoj vojsci donosi značajno veći domet i vatrenu moć, a korišten je uz još jedno novo oružje, dron kamikazu LUCAS, koji je američka kopija iranskog drona Shahed-136
VIDEO Ovo je moćni projektil kojim je Amerika napala Iran
Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) potvrdilo je da je početkom ožujka, u sklopu šire vojne kampanje "Epic Fury" protiv ciljeva u Iranu koja je započela 28. veljače, prvi put u borbenim uvjetima korišten novi projektil za precizne udare, poznat kao PrSM (Precision Strike Missile). Riječ je o premijeri oružja koje američkoj vojsci donosi značajno veći domet i vatrenu moć, a korišten je uz još jedno novo oružje, dron kamikazu LUCAS, koji je američka kopija iranskog drona Shahed-136, dizajniran za napade u rojevima.
POGLEDAJTE VIDEO:
Potvrda o korištenju stigla je putem društvenih mreža, gdje je CENTCOM objavio i video snimku lansiranja projektila iz pustinjskog okruženja. Na snimci se vidi kako se PrSM ispaljuje iz višecijevnog raketnog sustava M142 HIMARS, platforme koja je postala poznata i po korištenju starijih projektila ATACMS. Iako konkretni ciljevi napada nisu otkriveni, CENTCOM je naveo da su gađani iranski zapovjedni centri, sustavi protuzračne obrane i raketna infrastruktura.
Operacija "Epic Fury" ima za cilj uništenje iranskog nuklearnog programa, balističkih projektila i sigurnosnog aparata, a u prvim danima pogođeno je više od 5500 ciljeva. U napadima je navodno ubijen i iranski vrhovni vođa Ali Hamenei, a Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji, pri čemu je poginulo najmanje sedam američkih vojnika, a više od 140 ih je ranjeno. Zapovjednik CENTCOM-a, admiral Brad Cooper, pohvalio je premijeru novog sustava.
- Ne mogu biti ponosniji na naše muškarce i žene u odorama koji koriste inovacije kako bi stvorili dileme za neprijatelja - poručio je Cooper u priopćenju.
Projektil PrSM, koji proizvodi tvrtka Lockheed Martin, dizajniran je kao nasljednik taktičkog balističkog sustava ATACMS, koji je u upotrebi još od operacije Pustinjska oluja. Nova generacija donosi ključna poboljšanja. Domet prve inačice, nazvane Increment 1, iznosi više od 500 kilometara, što je značajno povećanje u odnosu na 300 kilometara maksimalnog dometa ATACMS-a. Još jedna važna prednost je kapacitet. Dok lanser HIMARS može nositi samo jedan projektil ATACMS, u isti lansirni kontejner stanu dva projektila PrSM, čime se efektivno udvostručuje vatrena moć jedne jedinice na terenu. Cijena jednog projektila procjenjuje se na najmanje 1,6 milijuna američkih dolara.
Uvođenje projektila ovakvog dometa postalo je moguće tek nakon što su se Sjedinjene Države 2019. godine, za vrijeme prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa, povukle iz Ugovora o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF). Taj sporazum, potpisan 1987. sa Sovjetskim Savezom, zabranjivao je razvoj i postavljanje kopnenih projektila dometa između 500 i 5500 kilometara. Izlazak iz ugovora otvorio je put za novu generaciju oružja, a PrSM je prvi sustav iz tog programa koji je doživio borbenu primjenu. Američka vojska već razvija i naprednije verzije, uključujući Increment 2 s protubrodskim sposobnostima te Increment 4, čiji bi domet trebao premašiti tisuću kilometara.
