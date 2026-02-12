Obavijesti

News

Komentari 0
PAO JE VINKO GRGIĆ

VIDEO Ovo je trenutak uhićenja gradonačelnika Nove Gradiške!

U velikoj akciji USKOK-a uhićen je gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić. Kako doznajemo, od ugostitelja je tražio novac kako bi im osigurao najam gradskih lokala. Navodno je muljao i sa zakupom gradskog zemljišta

Pokretanje videa...

Snimka uhićenja Vinka Grgića 01:02
Snimka uhićenja Vinka Grgića | Video: 035portal.hr

Više o uhićenju Vinka Grgića čitajte OVDJE

Tko je Vinko Grgić i što ima od imovine saznajte OVDJE.

PUN NADE

VIDEO Ovo je jedna od zadnjih objava Jamesa Van Der Beeka

Glumac James Van Der Beek preminuo je u 49. godini nakon borbe s rakom debelog crijeva. U jednoj od svojih posljednjih objava na društvenim mrežama, osvrnuo se na novogodišnje odluke i zašto je teško ostati predan njima. 'Zašto slavimo nove početke u vrijeme kada se priroda odmara? Vrijeme za slavlje novih početaka je u proljeće. Tako to priroda radi, zašto se borimo protiv nje?', rekao je, između ostalog te dodao kako će se ove zime odmarati, a novogodišnje odluke će donijeti na proljeće...

Pokretanje videa...

James Van Der Beek podijelio je svoje nade za proljeće u svom posljednjem videu na društvenim mrežama prije smrti 01:13
James Van Der Beek podijelio je svoje nade za proljeće u svom posljednjem videu na društvenim mrežama prije smrti | Video: vanderjames/Instagram
VIDEO

Pogledajte kako novinar 24sata isprobava curling. Nije baš išlo

ZAGREB - Bili smo na treningu curlinga na Zagrebačkom velesajmu gdje smo se upoznali s čarima ovog olimpijskog sporta. Iako nekima možda izgleda jednostavno, daleko je od toga. Sami smo se uvjerili u to

Pokretanje videa...

Trening curlinga 02:37
Trening curlinga | Video: 24sata/Luka Antunac/Pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Elmedin na socijalna prava u Hrvatskoj treba čekati 5 godina

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Elmedin u Hrvatskoj bez dijela socijalnih prava zbog uvjeta petogodišnjeg boravka. Milijarda lažnih eura iz Kine, Penava prijavio prijetnje smrću, časna lagala o napadu, deset mrtvih u kanadskoj školi, Korda novi šef HZZO-a, SDP traži tajno glasovanje sudaca.

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Elmedin na socijalna prava u Hrvatskoj treba čekati 5 godina 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Elmedin na socijalna prava u Hrvatskoj treba čekati 5 godina | Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ružića će čekati veliki izazovi. 700 eura kazne Stanivukoviću

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Alen Ružić, budući ministar rada i socijalne politike, dobio je jednoglasnu potporu vladajuće većine, 700 eura kazne platio je za ulazak u Hrvatsku banjalučki gradonačelnik Stanivuković, kralj Charles se oglasio u slučaju Epstein. Tko bi mogao sastaviti novu Vladu?

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ružića će čekati veliki izazovi. 700 eura kazne Stanivukoviću 03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ružića će čekati veliki izazovi. 700 eura kazne Stanivukoviću | Video: 24sata Video
PRIVLAČI POGLEDE

VIDEO Buvljak u Koprivnici: Bilo kuda, Josip Broz Tito svuda...

KOPRIVNICA - Snijeg, led i blato stvarali su velike probleme poznatom buvljaku u Koprivnici, kažu ljudi - najvećem od Osijeka do Zagreba. S toplijim danima stiglo je i više ljudi, ali i više prodavača. Kao i na svakom sajmu koji drži do sebe, Titove memorabilije su sveprisutne, od knjiga, znački, bedževa do fotografija. Kakvo god da je političko vrijeme u Hrvatskoj, Tito je, kao i traper, uvijek u modi.

Pokretanje videa...

Buvljak u Koprivnici: Bilo kuda, Josip Broz Tito svuda... 00:52
Buvljak u Koprivnici: Bilo kuda, Josip Broz Tito svuda... | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026