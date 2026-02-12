VIDEO Ovo je trenutak uhićenja gradonačelnika Nove Gradiške!

PUN NADE
VIDEO Ovo je jedna od zadnjih objava Jamesa Van Der Beeka
Glumac James Van Der Beek preminuo je u 49. godini nakon borbe s rakom debelog crijeva. U jednoj od svojih posljednjih objava na društvenim mrežama, osvrnuo se na novogodišnje odluke i zašto je teško ostati predan njima. 'Zašto slavimo nove početke u vrijeme kada se priroda odmara? Vrijeme za slavlje novih početaka je u proljeće. Tako to priroda radi, zašto se borimo protiv nje?', rekao je, između ostalog te dodao kako će se ove zime odmarati, a novogodišnje odluke će donijeti na proljeće...
01:13
James Van Der Beek podijelio je svoje nade za proljeće u svom posljednjem videu na društvenim mrežama prije smrti
|
Video: vanderjames/Instagram
VIDEO
Pogledajte kako novinar 24sata isprobava curling. Nije baš išlo
ZAGREB - Bili smo na treningu curlinga na Zagrebačkom velesajmu gdje smo se upoznali s čarima ovog olimpijskog sporta. Iako nekima možda izgleda jednostavno, daleko je od toga. Sami smo se uvjerili u to
02:37
Trening curlinga
|
Video: 24sata/Luka Antunac/Pixsell
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Elmedin na socijalna prava u Hrvatskoj treba čekati 5 godina
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Elmedin u Hrvatskoj bez dijela socijalnih prava zbog uvjeta petogodišnjeg boravka. Milijarda lažnih eura iz Kine, Penava prijavio prijetnje smrću, časna lagala o napadu, deset mrtvih u kanadskoj školi, Korda novi šef HZZO-a, SDP traži tajno glasovanje sudaca.
03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Elmedin na socijalna prava u Hrvatskoj treba čekati 5 godina
|
Video: 24sata/Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ružića će čekati veliki izazovi. 700 eura kazne Stanivukoviću
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Alen Ružić, budući ministar rada i socijalne politike, dobio je jednoglasnu potporu vladajuće većine, 700 eura kazne platio je za ulazak u Hrvatsku banjalučki gradonačelnik Stanivuković, kralj Charles se oglasio u slučaju Epstein. Tko bi mogao sastaviti novu Vladu?
03:59
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Ružića će čekati veliki izazovi. 700 eura kazne Stanivukoviću
|
Video: 24sata Video
PRIVLAČI POGLEDE
VIDEO Buvljak u Koprivnici: Bilo kuda, Josip Broz Tito svuda...
KOPRIVNICA - Snijeg, led i blato stvarali su velike probleme poznatom buvljaku u Koprivnici, kažu ljudi - najvećem od Osijeka do Zagreba. S toplijim danima stiglo je i više ljudi, ali i više prodavača. Kao i na svakom sajmu koji drži do sebe, Titove memorabilije su sveprisutne, od knjiga, znački, bedževa do fotografija. Kakvo god da je političko vrijeme u Hrvatskoj, Tito je, kao i traper, uvijek u modi.
00:52
Buvljak u Koprivnici: Bilo kuda, Josip Broz Tito svuda...
|
Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL