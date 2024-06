VIDEO Ovo su oslobođeni taoci iz Izraela: Među njima je i Noa čija je snimka obišla cijeli svijet

Izraelske snage jutros su spasile, tijekom racije u središnjoj Gazi, četvero talaca koji su oteti s glazbenog festivala Nova na dan Hamasovog masakra 7. listopada 2023. godine, javlja BBC.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:37 Članovi obitelji talaca spašenih iz Gaze stižu u bolnicu | Video: 24sata/reuters

Izraelski mediji javljaju kako su u složenoj operaciji izraelske vojske (IDF), obavještajne agencije (Shin Bet) i izraelske policije (Yamam) spašeni Noa Argamani (25), Almog Meir (21), Andrey Kozlov (27) i Shlomi Ziv (40).

Taoce su spasili Shin Beta i Yamama s dvije različite lokacije u operaciji u srcu Nuseirata. Kako javljaju, zdravstveno stanje im je stabilno te su prebačeni na dodatne pretrage u Medicinski centar ‘Sheba‘ u Tel HaShomeru.

Noina majka molila da ju oslobode

Noa Argamani oteta je s glazbenog festivala Nova sa svojim dečkom Avinatanom Orom. Rođena je 12. listopada 1997. i u zatočeništvu je navršila 26 godina. Roditeljima Liori i Yaakovu ona je jedino dijete. Noa je trebala započeti prvu godinu na Sveučilištu Ben Gurion, smjer inženjerstvo informacijskih sustava. Osim toga, brinula se za majku Lioru, koja ima četvrti stadij raka mozga. Majka je početkom godine preko videa molila da oslobode Nou, izražavajući očajničku želju da posljednji put vidi kćer.

U prosincu je poslala pismo predsjedniku Bidenu tražeći i pomoć SAD-a.

- Bolujem od 4. stadija raka mozga. Sve što mi prolazi kroz glavu prije nego što se zauvijek rastanem sa svojom obitelji je prilika da zadnji put zagrlim svoju kćer, svoje jedino dijete - napisala je tada Liora.

Noa Argamani, an Israeli hostage who was kidnapped in the deadly October 7 attack by Hamas | Foto: Courtesy of Bring Them Home Now/