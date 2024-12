VIDEO Ovo su Šibenčanke koje su vratile novčanik u kojem je bila i kartica s 400.000 eura!

SNIMIO ČITATELJ

VIDEO Orkanska bura na obali: 'Ovo još nismo doživjeli! More je odjednom samo nestalo...' LUKOVO ŠUGARJE Orkanska bura puše u Velebitskom kanalu. Čitatelj nam je poslao snimku na kojoj se vidi razmjer tog silovitog vjetra. - More pada za metar naglo i ne postoji cijelu jednu minutu. Ovo još nismo doživjeli! - priča nam. DHMZ je najavio olujne udare bure u riječkoj regiji i do 200km/h. Upalio se crveni alarm za sjevernu i srednju Dalmaciju, Rijeku, Kvarner...

