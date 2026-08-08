SITUACIJA I DALJE OPASNA
VIDEO Ovo su vatrogasci nakon noćne borbe s buktinjom kraj Rijeke. Izgorjelo 9,5 hektara
Veliki požar na području Zlobina, koji je izbio uz prugu, nakon cjelonoćne borbe stavljen pod kontrolu. Opožario je 9,5 hektara površine, što je potvrđeno mjerenjima dron-ekipe Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke. Vatru je gasilo 55 ljudi sa 17 vozila te više DVD-ova i JVP Rijeka. Situacija je i dalje ozbiljna zbog jakog vjetra koji povećava opasnost od razbuktavanja. Zato ostaju i dežurati na terenu