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SITUACIJA I DALJE OPASNA

VIDEO Ovo su vatrogasci nakon noćne borbe s buktinjom kraj Rijeke. Izgorjelo 9,5 hektara

Veliki požar na području Zlobina, koji je izbio uz prugu, nakon cjelonoćne borbe stavljen pod kontrolu. Opožario je 9,5 hektara površine, što je potvrđeno mjerenjima dron-ekipe Javne vatrogasne postrojbe grada Rijeke. Vatru je gasilo 55 ljudi sa 17 vozila te više DVD-ova i JVP Rijeka. Situacija je i dalje ozbiljna zbog jakog vjetra koji povećava opasnost od razbuktavanja. Zato ostaju i dežurati na terenu

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vatrogasci VIDEO
vatrogasci | Video: čitatelji 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata! Turisti zapalili apartman u Istri, vlasnik: 'Sezona mi je završena'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Turisti uništili apartman u Istri, 125 milijuna eura mogla bi stajati sanacija otpada u Gospiću, u Osijeku pretukli nogometnog suca, od utorka nove cijene goriva, rastu mirovine za 200 tisuća branitelja...

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Gledajte '240 sekundi 24sata! Turisti zapalili apartman u Istri, vlasnik: 'Sezona mi je završena' VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata! Turisti zapalili apartman u Istri, vlasnik: 'Sezona mi je završena' | Video: 24sata/Video
RAT U UKRAJINI

VIDEO Ukrajina stalno napada 'ruski Amazon'. Satelitske snimke pokazale što se događa

Ukrajina zadnjih tjedana napada diljem Rusije logističku infrastrukturu i skladišta divovske internetske trgovine Wildberries, koju često nazivaju "ruskim Amazonom". Kijev na ove objekte ne gleda samo kao na obična trgovačka skladišta, već tvrdi da ih ruske snage koriste i za vojne potrebe, odnosno za skladištenje i distribuciju dijelova za dronove i druge opreme koja se koristi u ratu. S druge strane, napadi služe i kao izravan odgovor na ruska bombardiranja ukrajinske poštanske i logističke infrastrukture te kao način da se ekonomske posljedice rata prenesu dublje na ruski teritorij i približe običnim građanima.

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Ukrajinski napadi na Wildberries pogađaju srce ruske korporativne sfere VIDEO
Ukrajinski napadi na Wildberries pogađaju srce ruske korporativne sfere | Video: 24sata/reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagadili Liku s vječnim otrovom

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Lika teško zagađena s 37.000 tona opasnog otpada, Troje poginulih u nesreći u Zagrebu, Uhićen načelnik Svetog Ivana Žabna, Borba za život Denisa Vejzovića, Krajaču režu ovlasti: Slijedi otkaz...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagadili Liku s vječnim otrovom VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Zagadili Liku s vječnim otrovom | Video: 24sata/Video
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Nevjerojatno. Žena u Kaštelima vozila dvoje djece na romobilu!

KAŠTELE - Toliko članaka s ozljedama na romobilu, toliko nesreća i eto. Opet žena s dvoje djece na romobilu vozi kroz grad, rekao nam je zabrinuti čitatelj koji je snimio neopreznu vožnju na romobilu u četvrtak prijepodne kroz Kaštele. Podsjetimo, mjesec i pol od smrti dječaka (14) u Metkoviću, pad s električnog romobila odnio je još jedan mladi život. Unatoč naporima liječnika KBC-a Zagreb, u ponedjeljak maloljetnik je podlegao ozljedama zadobivenima u padu s romobila.

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Opasna vožnja romobilom VIDEO
Opasna vožnja romobilom | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Knin u znaku Oluje, Plenković i Milanović se ignorirali...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Hrvatska je obilježila 31. obljetnicu Oluje, a pažnju je privuklo ignoriranje predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića u Kninu. Donosimo i detalje o većim braniteljskim mirovinama, apelu obitelji Hrvata u komi u Irskoj, upozorenjima nakon nove tragedije na električnom romobilu te smanjenju proizvodnje u nuklearnoj elektrani Krško.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video

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