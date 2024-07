DIV MEĐU ZMIJAMA U EUROPI

VIDEO Htio snimiti dupine kod Molata, u kadar mu je upala zmijurina: 'Išla je prema meni' MOLAT - Čitatelj se odmarao nakon plivanja na plaži otoka Molata u zadarskom arhipelagu. U daljini je ugledao dupine kako iskaču iz vode pa ih je poželio snimiti. No u kadar mu je ušao domaći stanovnik, četveroprugi kravosas, najveća europska zmija. "Zmija je plivala ravno prema meni. Odmah mi je bilo jasno da je bezopasna zbog goleme duzine, na tom otoku i nema otrovnica. Kad je izašao na plažu, malo se odmorio, pogledao me i odgmizao u žbunje", rekao nam je čitatelj. Četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata) najdulja je europska zmija. Naraste više od dva i pol metra i nije otrovna. Rijetko grize, češće sikće da upozori one koji se približe i gleda svaku priliku da pobjegne. Mala je vjerojatnost ugriza čak i ako se uzme u ruku. Uglavnom se hrani glodavcima i izuzetno je korisna.

Kopiranje linka