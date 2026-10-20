UKLANJAJU GRAFITE
VIDEO Pariz čisti tragove kaosa: Ribaju i peru na Trgu Republike
Pariz u utorak uklanja grafite sa spomenika na Trgu Republike nakon vikenda nereda i pljački. Oko trga i Les Hallesa uveden je noćni policijski sat, a u dijelovima grada zabranjeni su prosvjedi. Premijer Sébastien Lecornu odbacio je policijski sat za cijeli Pariz, ali ne i izvanredno stanje. Nasilje šest mjeseci prije predsjedničkih izbora dodatno pritišće Macronovu vlast, suočenu sa slabim gospodarstvom, rastućim dugom i borbom za proračun. Macron je odbio ostavku ministra unutarnjih poslova Laurenta Nuñeza te zatražio kraj pljački i barikada i objašnjenje obavještajnih propusta.