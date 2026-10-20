Poslušajte o čemu je sve pričao Ivan Penava: Prozvao medije i MUP zbog 'hajke na Torcidu'

SUSJEDI DOLAZE GLEDATI
VIDEO Od otpada stvara vojsku: Pogledajte avione i dronove koje radi bivši irački vojnik
Umirovljeni irački vojnik Nasser al-Hamashi od otpadnog metala izrađuje pokretne makete vojnih vozila, letjelica i oružja. U svom domu u Al Numaniji već 14 godina brusilicom i aparatom za zavarivanje pretvara odbačene dijelove u helikoptere, avione i dronove. Za kamion s replikom balističkog projektila trebala mu je godina dana. Izradio je i maketu automata s pokretnim dijelovima, koja ne može pucati. Njegov dom privlači znatiželjne posjetitelje, a vojnički motivi odražavaju godine provedene u službi. Cilj mu je pokazati da otpad može postati nešto kreativno.
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Irački hobist pretvara otpadni metal u modele zrakoplova, projektila i bespilotnih letjelica
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Video: 24sata/reuters
OKUPIRALI FLORIDU
VIDEO Mrtvi umorni? Ovi su zombiji odvozili 6,4 kilometra
Tisuće biciklista u kostimima zombija preplavile su ulice Key Westa na Floridi. U nedjelju, 18. listopada, održana je tradicionalna manifestacija Zombie Bike Ride, koja je ponovno okupila mnoštvo sudionika u kostimima nadahnutima živim mrtvacima. Biciklisti su na ruti dugoj 6,4 kilometra pokazali svoje zastrašujuće, duhovite i maštovite preobrazbe. Inspiraciju za kostime pronalazili su i u popularnoj kulturi, od 'Malog dućana strave' do 'Briljantina'. Umjesto filmskog horora, posjetitelje je dočekala neobična povorka na dva kotača: zombiji su ovoga puta ulicama prolazili okrećući pedale, pretvarajući godišnju vožnju u veliki spektakl kostima i biciklističke zabave.
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Biciklisti-zombiji izlaze na ulice Floride uoči Noći vještica
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Video: 24sata/reuters
OPASNO U KALIFORNIJI
VIDEO Panika na obali: El Niño 'doveo' morske pse i kitopsine
Snažan El Niño doveo je neobične goste do kalifornijske obale: morske pse čekićare, kitopsine, mante i leteće ribe. Toplije more pogoduje i ribolovcima. Jedna je tvrtka ove godine ulovila 5000 žutoperajnih tuna, a lani samo dvije. Na plažama su pronađena i prva zabilježena gnijezda morskih kornjača na zapadnoj obali SAD-a. Stručnjaci su jaja sklonili u akvarij kako bi ih zaštitili od oluje. No toplo more ima i opasnu stranu: ugrožava šume algi, važna staništa brojnih vrsta. Morski toplinski val i uragani donijeli su velike valove koji su uništavali kuće i odnosili pijesak s plaža. Kalifornija je proglasila izvanredno stanje, a stručnjaci očekuju povratak uobičajenih uvjeta nakon prolaska El Niña.
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El Niño donosi tropske ribe i rijetke morske organizme u kalifornijske vode
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Video: 24sata/reuters
SUMNJIVI BROD
VIDEO Udarac narkokartelima: Pali s više od 3,5 tona kokaina
Kolumbijska mornarica zaplijenila je više od 3,5 tona kokaina na gliseru u Karipskom moru i uhitila pet Kolumbijaca. Akcija je provedena uz potporu zračnih snaga nakon što su obavještajci otkrili sumnjivi brod koji je isplovio iz područja Urábskog zaljeva. Obalna straža presrela je gliser s četiri izvanbrodska motora i pronašla 140 paketa droge. Vlasti procjenjuju da su krijumčarima zadale udarac vrijedan više od 170 milijuna dolara te spriječile dolazak oko 9,2 milijuna doza na ilegalno tržište. Uhićeni, droga i plovilo prebačeni su u Cartagenu i predani pravosudnim tijelima.
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Kolumbija zaplijenila 3,5 tona kokaina i uhitila pet osoba u operaciji na Karibima
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Video: 24sata/reuters
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Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Zbog antisemitskih povika u Splitu kazneno su prijavljene 23 osobe, a 15 ih je još u bijegu. Premijer Plenković obilježava deset godina na čelu Vlade, a gorivo od ponoći mijenja cijene. Donosimo i detalje nagodbe u aferi 'plin za cent', pronalaska ilegalne tvornice cigareta u Sloveniji te priču o parku u Supetru koji je predmet spora.
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Video: 24sata