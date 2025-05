NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Divlja vožnja muškarca (62) bez dozvole kod Lekenika: Jurio je pa je izgubio kontrolu LEKENIK - U četvrtak oko 15.20 sati došlo je do nesreće u kojoj, srećom, nije bilo ozlijeđenih. Nesreću je skrivio 62-godišnji vozač koji je upravljao automobilom s prikolicom, iako za to vozilo nema upisanu dozvolu u svojoj vozačkoj dozvoli, rekli su iz policije. Na prikolici se nalazio dodatni automobil koji je prethodno bio odjavljen iz prometa. Zbog neprilagođene brzine, vozač je izgubio nadzor nad vozilom te je došlo do prometne nesreće. Protiv vozača se pokreće obavezni prekršajni nalog zbog više prometnih prekršaja.

