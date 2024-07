VIDEO Planula kuća u Zagrebu: Požar zahvatio krov i garažu

UHVATILA JU SAMA

VIDEO: Zagrepčanka u dvorištu našla zmijurinu, stručnjak za 24sata: 'To nije otrovnica' ZAGREB - U dvorištu mi se pojavila već druga zmija, sama sam ju uhvatila i odnijela dalje. Nije me bilo strah, tu inače imamo dosta sljepića, ali zmija nisam vidjela već godinama. Sad kako su krenule vrućine svako malo naiđe neka. Valjda su žedne, priča nam čitateljica koja je uhvatila zmiju u dvorištu. Kako su nam potvrdili stručnjaci najvjerojatnije se radi o smukulji, koja je potpuno bezopasna. To je ujedno jedna od najrasprostranjenijih zmija, ima ih posvuda, a česte su i u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni gdje ju pronašla čitateljica.

Kopiranje linka