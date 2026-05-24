POŽAR UGAŠEN
VIDEO Planula trafostanica na ulazu u Zagrebački ZOO! Odmah na teren dojurili vatrogasci...
Zagrebački vatrogasci ugasili su u nedjelju navečer požar male trafostanice na ulazu u Zoološki vrt. Zaprimili su dojavu građana o dimu koji izlazi iz električnih instalacija u 19.09 sati.
Dolaskom na mjesto događaja, voditelj intervencije potvrdio je da gori mala trafostanica te je odmah zatražio dolazak djelatnika Elektre.
Požar je brzo ugašen, te se čeka dolazak radnika iz Elektre, rekli su nam iz JVP-a Zagreb.
