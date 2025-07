VIDEO Planuo auto u Zagrebu: 'Ljudi iz zgrada pomogli gasiti'

SVI IDU PREMA JUGU

VIDEO Sudari i gužve prema moru: 'Koloni nikad kraja, jedva čekam uskočiti u more!' Gust je promet, koloni nikad kraja. Vozim se s prijateljima na more, kod Desinića vozim 40 kilometara na sat. Jako je vruće, jedva čekamo uskočiti u more. Izgleda da su i drugi isto pomislili pa su se kao i mi se uputili prema jugu, kaže nam čitatelj 24sata koji je poslao snimke vožnje na autocesti A1. Kako je izvijestio HAK, povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Zadar istok te Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba između čvora Zadar istok i tunela Sveti Rok te Bosiljevo 2 i Lučko, vozi se usporeno, u kolonama, uz kraće zastoje. Na A3 je sudar između čvora Nova Gradiška i Okučani i vozi se uz ograničenje 40 km/h.

