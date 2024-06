VIDEO Plenković o Bartulici: Za koaliciju to nema nikakve veze. Loš potez, on je miran 5 godina

Vidim da je oporba malo osvježena i da su promijenili taktiku. Ne sjećam se da sam ikad imao osam pitanja na aktualcu. Mislim da smo to odradili na korektan način, malo čvršće. Nastojali smo poslati poruku što ćemo raditi u mandatu i osvrnuti se na ekonomsku situaciju. Dosad nikad nismo imali 20 zaposlenih na jednog nezaposlenih, inflacija ide prema dolje, poručio je premijer Andrej Plenković nakon saborskog aktualca.

- Ako je to bio pokušaj provokacije, onda je taj skeč bio potpuno promašen i tu nema dileme. Ne čudi me da su čelnici DP-a čvrsto reagirali i da traže ispriku. On je miran pet godina i možda ne kalkulira kakve posljedice ima na stranku. Kod nas nikom to ne bi palo na pamet. Loš potez - rekao je o Bartulici.

Dodao je da ovo nema nikakav utjecaj na koaliciju.

Govoreći o Petrokemiji rekao je da je bitno da radi te da je sve o kontrolnom paketu odgovorio ministar Šušnjar. Kaže da se razgovara s investitorom, većinskim vlasnikom. Kompanija je tu, imaju kredibilitet, nisu no name. Mislim da će se sve to skupa riješiti.

Plenković o Milanoviću

- Da vama netko kaže da ste udbaški izrod pola sata prije izborne šutnje, išli biste na kavu? On je sramota za hrvatsku političku kulturu, njegovi trbuhozborci najavljuju novu bitku kao da je sve bilo okej. To ne ide tako, to može funkcionirati samo u glavama aktivista, agitatora, pristranih ljudi u medijskom prostoru koji je groteska. Ja sam se već toliko navikao na to, ali neću dopustiti da to bude normalno. Reakcija javnosti, ništa, s moje strane, sigurno da to nismo zaboravili - rekao je o Milanoviću.

- Ja sam mislio da će Mrak Taritaš pitati idem li popodne u Bruxelles, a ono ništa. Vidjeli ste sramotu Jurčevića što je pričao danas. Čovjek lupeta gluposti da ne mogu biti veće. Sad ćemo ovog tipa morati gledati četiri godine u Saboru - rekao je Plenković o aktualcu.

- Ako bude pajdaš, to je strikan i netjak 2. To je sve dirigirano od Milanovića - rekao je Plenković