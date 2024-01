VIDEO Plenković o suradnji s Nizozemskom: 'Naši projekti i ulaganja su jako ohrabrujući'

Nakon što su zajedno s predsjednicom Europske komisije Ursulom vod der Leyen bili u dvodnevnom posjetu Sarajevu, premijer Andrej Plenković i nizozemski kolega Mark Rutte sastali su se još i u Zagrebu u Banskim dvorima.

- Još jednom dobrodošlica mom kolegi, zahvaljujem mu na ovom posjetu. U BiH smo nastojali potaknuti naše prijatelje za daljnje poduzimanje reformi za nastavak pregovora za pristupanje EU. Dojma smo da su svi razgovori bili poticajni i nadamo se pozitivnom odgovoru EK i odluci u ožujku - kazao je Plenković.

Govoreći o suradnji s Nizozemskom, naš premijer je istaknuo kako naše dvije zemlje imaju ogromnu trgovinsku razmjenu od 1,7 milijardi.

- Nizozemska je jedna od najagilnijih zemalja u Europi što se tiče gospodarstva. Više od pola milijuna Nizozemaca prošle godine posjetilo je Hrvatsku. Naši projekti i suradnja u gospodarskom smislu, posebno oko ulaganja u obnovljive izvore energije, su ohrabrujućim. Zahvalio bih Rutteu i na konstruktivnoj potpori za članstvo Hrvatske u šengenski prostor - dodao je.

Prvi posjet Hrvatskoj

Naglasio je i kako je ovo prvi posjet Hrvatskoj nizozemskog premijera nakon 18 godina.

- Da, već dugo vremena nije premijer iz Nizozemske posjetio Zagreb, ali ni vi niste bili u Haagu, to također treba promijeniti. Lijepo je biti ovdje danas. Kad god razgovaramo u Bruxellesu, uvijek se iznenadim koliko toga naše zemlje imaju zajedničkog. Naše policijske snage surađuju u suzbijanju kriminaliteta, kao i na migracijama, to je pitanje koje je vrlo bitno za obje zemlje, a nama je prioritet baviti se ovom temom, posebno kad je riječ o krijumčarenju ljudi i zaštiti vanjskih granica - istaknuo je nizozemski premijer naglasivši kako Nizozemska želi jačati veze sa zemljama Zapadnog Balkana.

- Naš današnji posjet BiH je važan, sigurnost ove regije nužni su za našu zajedničku EU budućnost, svi imamo dužnost jačati sigurnost i stabilnost. A Hrvatsku vidimo kao ključnog partnera u Europi u tom smislu. Dijelimo posvećenost kad je riječ o Ukrajini, moramo im i dalje pružati podršku, Putinu se ne smije dopustiti da pobijedi u ovom ratu. U ovakvim vremenima važno je imati prijatelja i partnera poput Hrvatske - poručio je.

Upitan za proširenje EU, Rutte je kazao kako je to postupak priključenja rigorozan i to opravdano.

- Mi razgovaramo o tome u nizozemskom Parlamentu u političkom smislu, o tome koje zemlje mogu postati nove članice, to je rigorozan postupak, danas smo razgovarali detaljno o tome kako doći do pozitivne odluke u ožujku i smatram da naši partneri u Sarajevu to doista žele - kazao je.

Upitan da li postoji baltička opozicija tome, nizozemski premijer je istaknuo kako su o tome razgovarali u listopadu, da je tada napravio grešku kada je to spomenuo te da ne bi govorio više o tome.