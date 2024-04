Plenković obilježio Svjetski dan Roma: 'Važan ste dio društva'. Zapjevali su mu za rođendan

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obilježio je u ponedjeljak s predstavnicima romske zajednice Svjetski dan Roma, poručivši da je u proteklih osam godina s tom zajednicom uspostavio sjajnu suradnju te međusobno poštovanje. Plenković, kojem su predstavnici Roma na čelu sa saborskim zastupnikom Veljkom Kajtazijem uručili pristupnicu za počasno članstvo, rekao je da se Prvi romski kongres održao na današnji dan prije 53 godine u blizini Londona, odnosno godinu dana nakon što se on rodio.

- To je neka neraskidiva tajna veza između nas - poručio je i dodao kako je u proteklih osam godina uspostavio sjajnu partnersku iskrenu suradnju te međusobno poštovanje i uvažavanje s romskom zajednicom.

Prema službenim statistikama u Hrvatskoj živi preko 18 tisuća Roma, a po neslužbenim procjenama možda i dvostruko više Roma, rekao je Plenković, ocijenivši da su Romi važan dio hrvatskoga društva.

- Kao što vodimo konzistentnu politiku uključivosti svih nacionalnih manjina koje žive u Hrvatskoj, želimo da se i vi ovdje dobro osjećate - rekao je Plenković na svečanosti u restoranu Gastro Globus na Zagrebačkom velesajmu.

Poručio je kako su osobito važni mladi Romi u obrazovnom sustavu jer tim se rješava pitanje opstanka, što je i ključ uspjeha i kvalitete života romske zajednice u Hrvatskoj. Plenković je istaknuo i kako je njegova Vlada vodeći politiku partnerstva sa svim nacionalnim manjinama, osobito saborskim zastupnicima nacionalnih manjina, uz program, kreirala i posebni operativni plan za nacionalne manjine. Sad radimo na realizaciji projekata koje smo dogovorili i potpisali, rekao je.

Naglasio je da u Hrvatskoj nije nikada više sredstava uloženo u nacionalne manjine kao što je to zadnjih osam godina s trendom povećanja. To radimo uz punu svijest i namjeru da to radimo, jer u onim krajevima gdje su nacionalne manjine želimo dati dodatan naglasak, a to je najčešće financiranje projekata, napomenuo je predsjednik Vlade.

Najavio je i da će ubuduće korigirati i popravljati sve ono što nije dobro. Kad smo doveli struju i vodu u područja gdje žive pripadnici srpske manjine, dovest ćemo vodu i struju i u sva romska naselja, najavio je Plenković.