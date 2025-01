VIDEO Počeo prosvjed roditelja na Trgu: 'Sigurnost nije luksuz, to je potreba, to je naše pravo'

Roditelji su se okupili na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića zbog sigurnosti u školama. Na jučerašnjoj presici ispred demolirane škole u Folnegovićevom naselju rekli su da se okupljaju zbog "nedostatne provedbe i niza spornih odredbi u novom Protokolu o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama".

Osvrnuli su se i na tragediju u Osnovnoj školi Prečko i naveli promjene koje žele u školama i vrtićima

- Ovo nije samo tragedija, ovo je znak za uzbunu. Naša djeca i svi djelatnici zaslužuju sigurnost i to odmah, bez odgode. Danas smo ovdje da kažemo dosta je bilo zanemarivanja sigurnosti. Tražimo uvođenje zaštitara u sve škole i vrtiće. Oni moraju biti prisutni kako bi osigurali red i spriječili potencijalne prijetnje, ali naravno uz tehničko mehaničke sigurnosne sustave - rekla je jedna od majki.

Zatražili su i postavljanje nadzornih kamera na svim ključnim točkama, kao i sigurnosna vrata na šifre ili kartice te panik tipke za sve djelatnike. Od policije traže redovite ophodnje u blizini svih odgojno- obrazovnih ustanova. Zahtijevaju i da se ograde sve škole i svi vrtići.

- Kad vidim koliko je malo ljudi, da se ja moram nakon toliko godina doći ovdje. To je sramota. To me boli. Gdje smo mi, gdje su naše emocije? Gdje je naša solidarnost, ljudskost? Tu se radi o djeci. Sustav je zakazao. Ja im nikad neću oprostiti to što se dogodilo na Prečkom. Zato što sam ja mama, baka, moje dijete je išlo u tu školu. Tamo je mogao biti moj unuk. Prestrašno. Ta učiteljica, hrabra žena, ona je tijelom branila djecu. Srame me što nas je došlo ovako malo - rekla nam je Višnja koja je plakala cijelo vrijeme dok je trajao prosvjed.

- Pozivam sve odgovorne da nas čuju. Sigurnost nije luksuz, to je potreba to je pravo. Naša snaga je u našem zajedništvu, borimo se za ono najvrjednije što imamo, to je za djecu, u njima je budućnost. Sigurnost mora uključivati i edukaciju. Sigurnosni sustavi moraju uključivati panik tipke koju svi djelatnici mogu nositi uz sebe u obliku narukvice. Učiteljica je stala kako bi zaštitila djecu. Njezino herojstvo ne smije biti zaboravljeno. Učiteljica mora postati simbol snage i hrabrosti - rekla je jedna od organizatorica.

Podsjetimo, zagrebačke osnovne škole će u drugo polugodište krenuti uz profesionalne zaštitare, dok će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih obučiti i u školama zaposliti osobe zadužene za sigurnost