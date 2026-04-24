VIDEO Pogledajte Hrvatsku ratnu mornaricu u akciji

KAKAV FOREHAND...

VIDEO Ping-pong robot počeo je pobjeđivati profesionalce! Evo ga u akciji, većina nema šanse Stolni tenis više nije samo ljudski sport! Robot zvan Ace upravo je ušao u igru i počeo je pobjeđivati. Prema pisanju Reutersa, u travnju 2025. u Tokiju je Sonyjev robot Ace pobijedio tri od pet mečeva protiv poluprofesionalnih igrača, dok je dva meča protiv vrhunskih profesionalaca izgubio. No već u prosincu 2025. Ace je, piše Reuters, uspio svladati i profesionalce. Robot se oslanja na AI upravljanje, napredni mehanički sustav i visokobrzinsku percepciju koja radi brže od ljudskog oka...

