ČETIRI VOJNE VJEŽBE

VIDEO Pogledajte Hrvatsku ratnu mornaricu u akciji

Hrvatska ratna mornarica je od 21. do 23. travnja 2026. provele svoje redovite godišnje vojne vježbe. Riječ je o četiri vježbe čiji je zajednički cilj provjeriti i povećati operativne sposobnosti u provedbi temeljnih misija i zadaća svake postrojbe, unaprijediti proces operativnog planiranja te provjeriti dostignuti stupanj primjene ciljeva sposobnosti. Flota Hrvatske ratne mornarice provela je vježbu Barakuda 26, Obalna straža RH vježbu Prstac 26, Pomorska baza Split vježbu Brancin 26, a Bojna obalnog motrenja i navođenja vježbu Zrcalo 26.

BABY SHARK

VIDEO Pogledajte morske pse na Lošinju. Plivaju blizu obale

Morski pas na Lošinju u četvrtak je viđen blizu obale, javili su nam čitatelji. Stručnjaci dodaju da nema razloga za brigu - radi se o modrulju, a česti su u proljeće zbog temperature mora i koćenja mladih.

BUKTINJA U PRIJEBOJU

DRAMATIČNA SNIMKA Zapalila se prikolica kamiona kod Plitvica: 'Vozač ju je odvojio'

Nešto iza ponoći u petak zapalila se prikolica kamiona u Prijeboju. Na teren su izišla četiri vatrogasca s dva vozila, a do dolaska, vozač je odvojio prikolicu, potvrdili su nam iz JVP Plitvička Jezera.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Dabro više nije tajnik DP-a, dva Hrvata zapela u paklu Hormuza

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Dva Hrvata su na brodu MSC Francesca  pod zastavom Paname kojeg je zaplijenila Mornarica Revolucionarne garde, Dabro dao ostavku na mjestu glavnog tajnika DP-a, nove lažne dojave o bombama, nastavljeno suđenje za ubojstvo Mihaele Berak...

KAKAV FOREHAND...

VIDEO Ping-pong robot počeo je pobjeđivati profesionalce! Evo ga u akciji, većina nema šanse

Stolni tenis više nije samo ljudski sport! Robot zvan Ace upravo je ušao u igru i počeo je pobjeđivati. Prema pisanju Reutersa, u travnju 2025. u Tokiju je Sonyjev robot Ace pobijedio tri od pet mečeva protiv poluprofesionalnih igrača, dok je dva meča protiv vrhunskih profesionalaca izgubio. No već u prosincu 2025. Ace je, piše Reuters, uspio svladati i profesionalce. Robot se oslanja na AI upravljanje, napredni mehanički sustav i visokobrzinsku percepciju koja radi brže od ljudskog oka...

POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Stojković i Beljo srušili Istru u Puli, Dinamo za vikend može postati prvak. Evo sažetka

ISTRA 1961 - DINAMO 0-2 Momčad Marija Kovačevića rutinski je pobijedila Istru na Aldo Drosini i za vikend može osigurati novi naslov prvaka Hrvatske. 'Modri' su utakmicu riješili u prvom poluvremenu. U 32. je Stojković završio lijepu solo-akciju, a u 45. Beljo posprema asistenciju Hoxhe za plus 13 od Hajduka. Protiv Varaždina u nedjelju Dinamo bi mogao slaviti naslov pred svojim navijačima

