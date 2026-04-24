ČETIRI VOJNE VJEŽBE
VIDEO Pogledajte Hrvatsku ratnu mornaricu u akciji
Hrvatska ratna mornarica je od 21. do 23. travnja 2026. provele svoje redovite godišnje vojne vježbe. Riječ je o četiri vježbe čiji je zajednički cilj provjeriti i povećati operativne sposobnosti u provedbi temeljnih misija i zadaća svake postrojbe, unaprijediti proces operativnog planiranja te provjeriti dostignuti stupanj primjene ciljeva sposobnosti. Flota Hrvatske ratne mornarice provela je vježbu Barakuda 26, Obalna straža RH vježbu Prstac 26, Pomorska baza Split vježbu Brancin 26, a Bojna obalnog motrenja i navođenja vježbu Zrcalo 26.