VIDEO Pogledajte kako izgledaju Bradley vozila koja su stigla jutros u Slavonski Brod

SLAVONSKI BROD - Prvih sedam od 22 vojna vozila Bradley došlo je u ponedjeljak ujutro oko tri sata U Slavonski Brod. Trebalo im je za oko 350 kilometara sedam sati da stignu od Rijeke do Broda. Unatoč gustoj magli, posebno u Posavini, put je protekao bez problema. Svi su dovezeni u krugu Đure Đakovića gdje će biti sve do odlaska u hale ĐĐ Specijalnih vozila u kojima će im djelatnici renomiran tvrtke za proizvodnju i remont vojnih vozila udahnuti novi život. U tijeku je istovar pristiglih vojnih vozila, a labudice registarskih pločica iz Hrvatske pa i Slovenije krenuti će po preostale Bradleye, u utorak bi trebalo u Slavonski Brod stići osam, a u srijedu preostalih sedam, dakle do kraja tjedna biti će ih ukupno 22 koliko ih je brodom stiglo nakon pet dana putovanja morem iz Amerike.