VIDEO 'Nestao' u par sekundi: Ukrajinci uništili ruski sustav vrijedan pet milijuna dolara

U napadu na Ukrajinu uništen je skupocjeni sustav ruske vojne opreme, objavila je ukrajinsko vojno-obavještajna agencija GUR te priložila video snimku za koju tvrdi kako prikazuje udar pripadnika Obavještajne službe obrane Ukrajine (DIU) i 15. odvojene artiljerijsko-izviđačke brigade Black Forest kako gađaju ruski radarski sustav 48Y6 K-1 Podljot, a na snimku je uhvaćen i dramatičan trenutak eksplozije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, to je suvremeni mobilni radarski sustav koji može detektirati do 200 zračnih ciljeva istovremeno te ima domet detekcije do 450 kilometara, stoji na stranici Army Recognition. Vrijednost mu je 5 milijuna dolara i posebno je dizajniran za otkrivanje ciljeva na malim visinama.

Razvijen je 2009. godine, a raspoređuje se u ruskim snagama protuzračne obrane od 2015. godine, prenosi Newsweek.

Snimka drona prikazuje ukrajinski udar u polju na nepoznatoj lokaciji, a snimak iz drugih kuteva pokazuje eksploziju i posljedice udara.

- Uspješno je vatrom oštećena antenska instalacija i dizel stanica koja je napajala kompleks - navodi GUR uz snimak u trajanju od 47 sekundi.

Ukrajinska obavještajna služba navodi da je Rusija koristila sustav za detektiranje i prijenos koordinata svojim protuzračnim raketnim sistemima S-300 i S-400. Ukrajinci su se pohvalili uspješnim gađanjem skupog komada opreme, međutim informacije i snimak nisu nezavisno potvrđeni.

- Cijena takvog radara je više od 700 milijuna rubalja ili više od 5 milijuna dolara - rečeno je.

U studenom prošle godine ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je da je jedan takav sustav uništen, što je treće potvrđeno uništenje opreme, nakon udara u pograničnoj zoni u blizini sela Krasnaja Poljana.

Prema ukrajinskim izvještajima, 2022. godine je još jedan isti ruski radarski sustav uništen u preciznom napadu u Hersonu.

Informacije o uništenju ruskog radarskog sustav dolazi nakon više prijavljenih ukrajinskih udara koji su izmakli ruskoj protuzračnoj obrani. Tijekom noći u petak Ukrajina je izvela napade bespilotnim letjelicama na dvije rafinerije nafte i vojni aerodrom u ruskoj regiji Krasnodar. Na snimci je zabilježen navodni trenutak udara na naftno postrojenje.