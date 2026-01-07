STRAŠNO
VIDEO Pogledajte kako ledena kiša ruši drvo u centru Knina
KNIN Dio Hrvatske borio se sa snijegom, u Kninu je jučer padala ledena kiša. Od čitatelja doznajemo kako se od 15 sati u utorak sve krenulo smrzavati, neki čak nisu mogli otvoriti ni vrata. - Grane su pucale od leda i tuče, baš je kaos - rekao nam je. HRT Radio Knin javio je da su dobili brojne dojave o lošim i opasnim uvjetima na cestama. Na Vrbniku su odlomljene grane, u Ulici Kninske bojne odroni, a u Ulici 7. gardijske odlomljeno je stablo.