VIDEO Pogledajte kako Milanović i veleposlanici beru grožđe u Jastrebarskom

SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Rijeka razbila Vrbovec, a sve je krenulo s beninskim Suarezom! Pogledajte golove
VRBOVEC - RIJEKA 0-6 Rijeka je uvjerljivo izborila osminu finala Kupa. Puljić je u šestoj minuti realizirao penal, a Barco je u 13. povisio. Mohebi i Puljić do odmora su povećali prednost na 4-0. Janković je sjajnim volejem nakon Kabadayijeva ubačaja zabio peti gol, a Ante Matej Jurić u 79. minuti zaključio golijadu.
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Golovi na utakmici Vrbovec - Rijeka 0-6
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Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Otpad u Gospiću u četvrtak tema u Europskom parlamentu
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Jedna je osoba poginula, a jedna ozlijeđena u stravičnom sudaru na zagrebačkoj obilaznici. Bijeli Peugeot jurio je velikom brzinom u suprotnom smjeru, a u idućem trenutku dolazi do silovitog udara u automobil koji je vozio svojim trakom. Nakon toga je naletio na tegljač. Interventna policija na sud dovela 24-godišnjeg Duju. U narkoseansi ubio mladića i ranio djevojku u apartmanu u Šibeniku. O otpadu u Gospiću sutra raspravlja europski parlament u Strasbourgu.
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Gledajte '240 sekundi' 24sata
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Video: 24sata/Video
DOBIO 25 GODINA
VIDEO Šok i suze u Prištini nakon presude Hachiju
Sud za ratne zločine na Kosovu u Haagu, koji djeluje uz podršku Europske unije, proglasio je ove srijede bivšeg predsjednika Kosova Hashima Thacija krivim po četiri točke optužnice za ratne zločine počinjene tijekom rata za neovisnost od Srbije i osudilo ga na 25 godina zatvora. Thaci (58), koji je podnio ostavku na dužnost prije skoro šest godina kako bi se suočio s optužbama, osuđen je pred Sudskim vijećem Specijaliziranih vijeća Kosova za ubojstvo, mučenje, okrutno postupanje i proizvoljno lišavanje slobode. Obučen u odijelo i s kravatom, Thaci je stajao mirno dok je predsjedavajući sudac Charles Smith izricao presudu.
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Priština
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Video: 24sata/Reuters
U SMJERU LIPOVCA
Prva snimka s mjesta nesreće na A3: Zatvorili su autocestu. Isključuju sve na čvoru Kosnica
Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok (38+850km most Sava ) u smjeru Lipovca prekinut je promet. Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru (A3 -->smjer Lipovac ili A4 -->smjer Goričan). Kolona je 5 km - priopćio je HAK.
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Teška prometna nesreća dogodila se na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok
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Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Krvava narkoseansa u Šibeniku
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u "240 sekundi 24sata“. Danas u vijestima Igora Bobića: Krvava narkoseansa u Šibeniku, dijete (3) teško stradalo u požaru stana u Zadru, otpad u Lici glavna tema saborskog aktualca, SDP-ovka u autu s pijanim slovenskim političarem, otkrili čak devet vrsta čovječjih ribica...
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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Krvava narkoseansa u Šibeniku
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Video: 24sata Video