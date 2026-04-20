VIDEO Pogledajte kako su marinci upali na iranski brod

NIZ PREPREKA NA PUTU

VIDEO Urnebesna utrka: 'Drag' kraljice trčale u štiklama. Ups... Desetak 'drag' kraljica okupilo se u nedjelju kako bi sudjelovale u 44. godišnjoj utrci 'Conch Republic Drag Race' u Key Westu. Utrka nije bila nimalo jednostavna. Morale su svladati niz prepreka - preskakati gume, hodati po gredi za ravnotežu te se voziti u trgovačkim kolicima dok su ih gurali partneri. Sve se odvijalo pred stotinama gledatelja koji su ispunili poznatu ulicu Duval Street kako bi uživali u ovom neobičnom natjecanju na visokim potpeticama...

