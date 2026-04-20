KAO U VIDEOIGRICI

VIDEO Pogledajte kako su marinci upali na iranski brod

Američko središnje zapovjedništvo CENTCOM objavilo je detalje racije na iranskom brodu Touska koji je bio na putu iz Kine. Američki marinci napuštaju amfibijski jurišni brod USS Tripoli (LHA 7) helikopterom te prelaze iznad Arapskog mora kako bi se ukrcali i zaplijenili M/V Touska. Marinci su se 19. travnja spustili užadima na brod pod iranskom zastavom, nakon što je razarač s navođenim projektilima USS Spruance (DDG 111) onesposobio pogon broda Touska, jer se trgovački brod nije pridržavao ponovljenih upozorenja američkih snaga tijekom šest sati, objavili su Amerikanci.

Američki marinci helikopterom napuštaju brod 00:45
NIZ PREPREKA NA PUTU

VIDEO Urnebesna utrka: 'Drag' kraljice trčale u štiklama. Ups...

Desetak 'drag' kraljica okupilo se u nedjelju kako bi sudjelovale u 44. godišnjoj utrci 'Conch Republic Drag Race' u Key Westu. Utrka nije bila nimalo jednostavna. Morale su svladati niz prepreka - preskakati gume, hodati po gredi za ravnotežu te se voziti u trgovačkim kolicima dok su ih gurali partneri. Sve se odvijalo pred stotinama gledatelja koji su ispunili poznatu ulicu Duval Street kako bi uživali u ovom neobičnom natjecanju na visokim potpeticama...

Floridske drag queens natječu se u godišnjoj 'Drag Race' 02:24
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Novac iz ronilačkog saveza su izvlačili na trulom brodu?!

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Izvlačili novac iz Hrvatskog ronilačkog saveza za truli brod. Osmi put u pet godina izbori u Bugarskoj. Iranci i dalje tjesnac drže zatvorenim, Trump prijeti uništenjem. Čitatelj 24sata snimio pljačku u Podsusedu. Hrabre sestre pomažu ženama koje se odluče na pobačaj. Tradicionalna Spužijada i utrka puževa u Imotskoj krajini...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Novac iz ronilačkog saveza su izvlačili na trulom brodu?! 04:00
UTRKA U PEKINGU

VIDEO Od spoticanja do sprinteva: Kineski roboti nadmašili ljude u polumaratonu

Deseci humanoidnih robota kineske proizvodnje pokazali su svoje brzo napredujuće atletske sposobnosti i vještine autonomne navigacije dok su u nedjelju jurili pored ljudskih trkača u polumaratonskoj utrci u Pekingu. Roboti i 12 000 ljudi trčali su paralelnim stazama kako bi izbjegli sudare. Pobjednički robot, kojeg je razvio kineski brend pametnih telefona Honor, završio je utrku za 50 minuta i 26 sekundi, nekoliko minuta brže od svjetskog rekorda u polumaratonu koji je ugandski trkač Jacob Kiplimo postavio u Lisabonu prošli mjesec.

Od spoticanja do sprinteva: Kineski humanoidni roboti nadmašili su ljude u polumaratonu u Pekingu 03:00
SAŽETAK ISTRA - VUKOVAR

VIDEO Pogledajte kako su Butić i Puljić donijeli Vukovaru važan trobod u Puli! Istra je u krizi

ISTRA 1961 - VUKOVAR 1991 1-2 Domaći su igrali pod velikim pritiskom nakon niza lošijih rezultata, ali ni ova utakmica nije završila dobro po "zeleno-žute". Rozić je zabio u 21. za 1-0, ali u 36. izjednačuje Butić, a u 75. iz penala pogađa Puljić za 1-2. Pretposljednji Osijek sada Vukovaru bježi samo četiri boda... Istra ima osam poraza u zadnjih 10 utakmica

Golovi na utakmici Istra - Vukovar 02:04
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Judo savez uplatio 50.000 € Al Banu. Pa odustali od koncerta

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Snježane Krnetić: Platili, pa odustali od koncerta: Judo savez bacio 50.000 € na Al Banu. Deseci tisuća na prosvjedu: 'Dignite plaće ili dolazi 2028.', Bivša SDP-ovka Boška Ban prešla u HDZ, Otvoren podvožnjak na Slavonskoj nakon 5 mjeseci, Slovenija na prekretnici: vraća li se Janša? Iran ponovno zatvorio Hormuški tjesnac...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Judo savez uplatio 50.000 € Al Banu. Pa odustali od koncerta 04:00
