'HVALA VATROGASCIMA'
VIDEO Pogledajte kanader u akciji na Hvaru: 'Mjesto je bilo zarobljeno, turisti u panici...'
"Bit će dobro", kratko nam je kazao vatrogasni zapovjednik kad smo ga u 19:30 upitali o velikom požaru koji je u popodnevnim satima izbio na južnoj strani Hvara. U pomoć vatrogascima stigla su i četiri kanadera. "Strašan požar iznad mjesta Ivan Dolac. Zarobio je mjesto, puhao je jako vjetar... Turisti su počeli paničariti, ali dolaskom kanadera je situacija stavljena pod kontrolu. Teška situacija, hvala pilotima kanadera i vatrogascima", kazao nam je čitatelj...