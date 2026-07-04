VIDEO Pogledajte kanader u akciji na Hvaru: 'Mjesto je bilo zarobljeno, turisti u panici...'

NEVJEROJATNO

VIDEO Ovako sigurno i u Beču vozi: 'Ušao je u 'škare' i jurio 150 po zaustavnoj traci na A1' SVETI ROK - Brzinom od 150 kilometara po satu je pretjecao vozila desnom trakom, a zatim i zaustavnom trakom, ispričao nam je čitatelj koji je snimio nepreznu vožnju u blizini tunela Sv. Rok u subotu ujutro. Dodao je kako je vozač bečkih registracija ušao u 'škare' i nastavio pretjecati lijevom trakom. "Sve sam prijavio policiji", rekao nam je čitatelj.

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