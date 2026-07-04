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'HVALA VATROGASCIMA'

VIDEO Pogledajte kanader u akciji na Hvaru: 'Mjesto je bilo zarobljeno, turisti u panici...'

"Bit će dobro", kratko nam je kazao vatrogasni zapovjednik kad smo ga u 19:30 upitali o velikom požaru koji je u popodnevnim satima izbio na južnoj strani Hvara. U pomoć vatrogascima stigla su i četiri kanadera. "Strašan požar iznad mjesta Ivan Dolac. Zarobio je mjesto, puhao je jako vjetar... Turisti su počeli paničariti, ali dolaskom kanadera je situacija stavljena pod kontrolu. Teška situacija, hvala pilotima kanadera i vatrogascima", kazao nam je čitatelj...

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Kanaderi ugasili požar na Hvaru VIDEO
Kanaderi ugasili požar na Hvaru | Video: čitatelj/24sata
24SATA U SAD-U

USA REPORT 24SATA Dalić ili netko drugi? Evo kakva je sada situacija oko mjesta izbornika

PHILADELPHIA - Reprezentacija se vratila u Hrvatsku, ali neki igrači ostali su u SAD-u na odmoru. Najviše je pitanja oko izbornika Zlatka Dalića i hoće li ostati na klupi reprezentacije. Ako odluči da je kraj, spominju se četiri moguća kandidata. Dalić će kroz tjedan dana donijeti odluku o svemu. Iz sunčane Philadelphije više o situaciji oko izbornika zna reporter 24sata, Tomislav Gabelić

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USA REPORT VIDEO
USA REPORT | Video: 24sata Video
NEVJEROJATNO

VIDEO Ovako sigurno i u Beču vozi: 'Ušao je u 'škare' i jurio 150 po zaustavnoj traci na A1'

SVETI ROK - Brzinom od 150 kilometara po satu je pretjecao vozila desnom trakom, a zatim i zaustavnom trakom, ispričao nam je čitatelj koji je snimio nepreznu vožnju u blizini tunela Sv. Rok u subotu ujutro. Dodao je kako je vozač bečkih registracija ušao u 'škare' i nastavio pretjecati lijevom trakom. "Sve sam prijavio policiji", rekao nam je čitatelj.

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Neoprezna vožnja VIDEO
Neoprezna vožnja | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

'240 sekundi' 24sata: Hrvati i dalje u šoku zbog preVARe

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: FIFA tvrdi da je gol Gvardiola opravadno poništen, brojni stručnjaci tvrde niz spornih odluka sudaca u porazu Hrvatske. Fijasko priuštivog stanovanja, stotine izvisile. Sukob dva brda nema kraja. Otkrili zašto je pao avion kraj Medulina. Slabiji interes upisa za sve važnije gimnazije. Zaprešić čeka Thompsonov koncert u subotu.

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Gledajte '240 sekundi' 24sata VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata | Video: 24sata Video
STRAVA

VIDEO Krš i lom u Zagrebu: Sve je puno stakla i dijelova auta

ZAGREB - Sudarili su se automobili na raskrižju Branimirove ulice i ulice Donje Svetice, potvrdila nam je zagrebačka policija. Iz policije dodaju kako je na intervenciju izašla Hitna pomoć te vatrogasci te da se utvrđuju okolnosti nesreće. Naši čitatelji poslali su nam snimke i fotografije nesreće. Na raskrižju je sve puno stakla i dijelova auta.

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Prometna nesreća na raskrižju Branimirove VIDEO
Prometna nesreća na raskrižju Branimirove | Video: čitatelj/24sata
NEUGODNA GREŠKA

VIDEO Bruka NBA legende uoči utakmice: Rađu nazvao Srbinom

TORONTO - Ispred stadiona gdje Hrvatska i Portugal igraju šesnaestinu finala SP-a sreli smo američku košarkašku legendu, Boba McAdooa (74), osvajača dva naslova prvaka NBA-a, a iznenadio je kad je nazvao Dinu Rađu (59), jednog od najboljih hrvatskih košarkaša svih vremena, Srbinom

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Bruka NBA legende uoči utakmice: Rađu nazvao Srbinom VIDEO
Bruka NBA legende uoči utakmice: Rađu nazvao Srbinom | Video: Tomislav Gabelić/24sata

OSTALO

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