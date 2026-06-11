VIDEO Pogledajte što je oluja napravila u Sloveniji: Štete su velike, tisuće ljudi je bez struje

NEVJEROJATNO

ŠIRI SE NOVA SNIMKA Rumunj vozio kamion u krivom smjeru kod Rijeke, bježao i policiji! RIJEKA - Širi se snimka vozača kamiona koji je u srijedu vozio u suprotnom smjeru riječkom obilaznicom na A7 te pokušao pobjeći policiji. Nakon što se oglušio na naredbe za zaustavljanje, policajci su ga sustigli i uhitili kod Rujevice, pri čemu je pružao otpor. Policija navodi da je riječ o Rumunju (46) kojeg sumnjiče za obijesnu vožnju u cestovnom prometu.

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