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PADALA I TUČA

VIDEO Pogledajte što je oluja napravila u Sloveniji: Štete su velike, tisuće ljudi je bez struje

Jako nevrijeme u Sloveniji je u srijedu navečer ostavilo pravu pustoš na nekim mjestima. Najgore je bilo posebno u Gorenjskoj i Spodnjem Podravju, sjevernom dijelu zemlje. Snažan vjetar lomio je drveće i rušio električne stupove, ogolio krovove, a oborinska voda poplavila je podrume. Više od 2200 korisnika je bez struje na području Elektro Ljubljane. Ogromne štete bit će i u poljoprivredi.

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Slovenci saniraju štetu nakon jakih oluja koje su zahvatile zemlju VIDEO
Slovenci saniraju štetu nakon jakih oluja koje su zahvatile zemlju | Video: 24sata/reuters
VELIKA ČAST

VIDEO Neymar dobio mural dug 200 metara u Brazilu uoči SP-a!

NOVO HAMBURGO, BRAZIL - Proslavljeni brazilski nogometaš Neymar (34) dobio je ogroman mural u rodnom Brazilu uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. Podsjetimo, Neymar je nakon dugog pritiska brazilske javnosti ipak pozvan na Mundijal, ali ga je ozljeda listnog mišića izbacila iz ritma uoči početka natjecanja. Ipak, očekuje se da će biti spreman, a Brazil je u skupini C s Marokom, Haitijem i Škotskom.

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Neymarov mural u Brazilu VIDEO
Neymarov mural u Brazilu | Video: 24sata/Reuters
ZASVIRALI 'LIJEPA LI SI'

Pogledajte kako su tamburaši uveselili 'vatrene' u Americi!

ALEXANDRIA, WASHINGTON - Na otvorenom treningu hrvatske nogometne reprezentacije boravilo je oko 1000 ljudi, dobrim dijelom hrvatskih iseljenika, a za dobru atmosferu pobrinuo se i jedan tamburaški sastav koji je svirao domoljubne pjesme.

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Navijači prate prvi trening Hrvatske na Svjetskom prvenstvu VIDEO
Navijači prate prvi trening Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell
SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske

HRVATSKA - Snažno nevrijeme koje je tijekom srijede poharalo Sloveniju stiglo je tijekom večeri i u Hrvatsku. Na sjeveru zemlje lokalno je pala tuča, uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar. DHMZ je za više regija izdao upozorenja zbog mogućnosti novih grmljavinskih nevremena i bujičnih poplava.

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Tuča u Cestici VIDEO
Tuča u Cestici | Video: Čitatelj 24sata
NEVJEROJATNO

ŠIRI SE NOVA SNIMKA Rumunj vozio kamion u krivom smjeru kod Rijeke, bježao i policiji!

RIJEKA - Širi se snimka vozača kamiona koji je u srijedu vozio u suprotnom smjeru riječkom obilaznicom na A7 te pokušao pobjeći policiji. Nakon što se oglušio na naredbe za zaustavljanje, policajci su ga sustigli i uhitili kod Rujevice, pri čemu je pružao otpor. Policija navodi da je riječ o Rumunju (46) kojeg sumnjiče za obijesnu vožnju u cestovnom prometu.

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Vožnja u krivom smjeru VIDEO
Vožnja u krivom smjeru | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskok u 'gostima' u Oroslavlju, na meti gradonačelnik Šimunić

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uskok pretresao kuću gradonačelnika Oroslavlja Vinka Šimunića, uzeli su mu uređaje i dokumentaciju, veliki požar u Zagorju zahvatio prostor tvrtke za dizajnerski namještaj, Glavaš saznao presudu za ratne zločine, Srećko ostao bez 19 ovaca, HDZ-ovci kritiziraju Benčić, Ivan je čudo, nije hodao, a na maturalnoj je plesao...

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Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskok u 'gostima' u Oroslavlju, na meti gradonačelnik Šimunić VIDEO
Gledajte '240 sekundi 24sata': Uskok u 'gostima' u Oroslavlju, na meti gradonačelnik Šimunić | Video: 24sata/Video

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