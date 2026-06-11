PADALA I TUČA
VIDEO Pogledajte što je oluja napravila u Sloveniji: Štete su velike, tisuće ljudi je bez struje
Jako nevrijeme u Sloveniji je u srijedu navečer ostavilo pravu pustoš na nekim mjestima. Najgore je bilo posebno u Gorenjskoj i Spodnjem Podravju, sjevernom dijelu zemlje. Snažan vjetar lomio je drveće i rušio električne stupove, ogolio krovove, a oborinska voda poplavila je podrume. Više od 2200 korisnika je bez struje na području Elektro Ljubljane. Ogromne štete bit će i u poljoprivredi.