VIDEO Pogledajte susret Petryja i Plenkovića uoči sastanka u Lici

UŽAS

VIDEO Vatrogasci pokazali kako gase buktinju u centru Zagreba u kojoj je nastradao pas ZAGREB - Unatoč nadljudskoj borbi zagrebačkih vatrogasaca, prvo da pronađu psa u dimu i zapaljenom stanu, a potom ga iznesu i daju mu kisik, on je u utorak uginuo najvjerojatnije od gušenja. Požar je izbio oko 15.50 sati u Mesničkoj ulici u centru Zagreba. Gorio je stan od 25 četvornih metara na drugom katu zgrade, a snimak kamere s prsa vatrogasca pokazao je s čim se oni zapravo susreću. U prostoriji plamenovi gore na svom stranama, od dima se ništa ne vidi, a opasnosti samo vrebaju

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