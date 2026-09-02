ILEGALNI OTPAD U LICI
VIDEO Pogledajte susret Petryja i Plenkovića uoči sastanka u Lici
GOSPIĆ - Predsjednik Vlade Andrej Plenković, zajedno s članovima Vlade, stigao je u Gospić, gdje je ilegalno odloženo više od 37.000 tona otpada. S predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice, županom te gradonačelnicima i načelnicima s područja Ličko-senjske županije, i građanskim inicijativama razgovarat će o aktivnostima koje se poduzimaju kako bi se problem nelegalno odloženog otpada napokon riješio.