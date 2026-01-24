VIDEO Polarni udar u SAD-u: Ovako izgleda Oklahoma, bit će i do -45, otkazali tisuće letova
Snijeg koji je noćas pao u Oklahomi tek je uvod u polarni val koji stiže u SAD, a na čijem udaru je oko 200 milijuna ljudi. Oklahoma očekuje i 30 centimetara snijega prije kraja vikenda te opasno niske temperature. Diljem SAD-a očekuju se rekordni minusi, a već je više od 8000 letova otkazano.
Ekstremni arktički val zahvatio je Sjedinjene Američke Države, donoseći opasno niske temperature, snažne udare vjetra i obilne snježne oborine koje pogađaju više od 200 milijuna ljudi. | Foto: NICK OXFORD/REUTERS